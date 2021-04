Den danske fotograf Mads Nissen har vundet prisen for verdens bedste pressefoto ved World Press Photo.

Det er anden gang, at han vinder den prestigefyldte pris, skriver Politiken.

Nissen vinder for billedet 'First Embrace', der viser en brasiliansk kvinde få et kram for første gang i månedsvis efter coronanedlukning i Brasilien.

