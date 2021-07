Det var ikke kun det danske landshold, der udløste eksplosiv glæde i lørdags.

I et hjem i Rødovre var der også ekstra grund til at juble over syv forskellige tal.

For ifølge Danske Spil fik en Lotto-spiller her sit livs vildeste nyhed i timerne efter den danske kvartfinalesejr over Tjekkiet ved EM i fodbold. Her kom beskeden nemlig om, at vedkommende havde vundet førstepræmiepuljen.

Den var på ti millioner kroner – udløst af vindertallene 3, 5, 8, 16, 24, 25, 29.

Danske Spil har endnu ikke været i kontakt med den heldige vinder, der havde spillet ti forskellige rækker.

Det er anden gang i år, at der bliver vundet en stor milliongevinst i Rødovre, efter at en spiller i april hev en gevinst på lige over tre millioner kroner hjem i Vikinglotto.

Yderligere to danskere blev lørdag millionærer via den såkaldte 'millionærgaranti'.

Her var det spillere i henholdsvis Horsens og Nordvestsjælland, der hver vandt en million kroner.