En dansker har onsdag aften vundet knap 100 millioner kroner i Vikinglotto.

Det oplyser Danske Spil A/S i en pressemeddelelse.

Vinderkuponen, der udløste milliongevinsten, er købt på Tuborgvej i København i en Circle K-butik.

Den samlede gevinst lyder på 97.333.794 kr. i 1. præmie.

Sloganet for Vikinglotto lyder 'Opgrader hverdagen', og det må man sige, at danskeren får rig mulighed for nu.

Det er ikke første gang i år, at en dansker har vundet den store gevinst.

»Det er fantastisk, at vi nu igen har en dansk 1. præmievinder. Tidligere i år vandt en spiller fra Helsingør Kommune en rekordgevinst i Vikinglotto på mere end 206 millioner kroner, og nu har en anden dansker altså vundet knap 100 millioner. Det er så fedt.«, siger Pernille Mehl, direktør i Danske Lotteri Spil i pressemeddelelsen.

Danske Spil har dog endnu ikke hørt fra vinderen. Når de hører fra vinderen, vil personen blive tilbudt økonomisk rådgivning ligesom alle andre, der har vundet over 1,5 millioner kroner.

Danskeren vandt dog sammen med en nordmand, som også kan se frem til, at få sat knap 100 millioner kroner ind på kontoen.

Aftenens milliongevinst er den tredjestørste, der er vundet af en dansker i Vikinglotto. I 2020 vandt en dansker 206 millioner kroner, og i 2016 vandt en dansker 140 millioner kroner.

Vikinglotto er et fælles nordisk lotteri, hvor Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Slovenien spiller om en fælles 1. præmiepulje og 2. præmiepulje.

Vindertallene var: 3, 17, 25, 26, 27, 42. Vikingtal: 7.