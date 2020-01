De har Gisselfeld Kloster, det høje skovtårn, og nu har Haslev også en nykåret lottomillionær.

En heldig spiller, der havde købt sin vinderkupon i Meny i Haslev på Stationspladsen 4, har scoret den helt store gevinst.

Vedkommende har vundet hele Joker-præmien på 25.631.423 skattefri kroner.

Det oplyser Danske Spil.

De har endnu ikke talt med den heldige vinder.

Men de fortæller i samme ombæring, at det ikke er den eneste lottomillionær fra weekenden.

Der var også to vindere af Millionærgarantien, som man kan være så heldig at vinde, selvom man ikke har ramt et eneste lottotal. Den ene vinder havde købt sin kupon i OK Kiosken i Nykøbing Sjælland, mens den anden er Plus-spiller fra Gladsaxe.

Godt nok var der en vinder af Joker-præmien og Millionærgarantien, men der var ikke nogen, der ramte alle de rigtige vindertal i det traditionelle Lotto. Derfor stiger puljen nu til 10 millioner, oplyser Danske Spil.