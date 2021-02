En dansker har fredag aften sikret sig 69 millioner kroner i Eurojackpot.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Det er jo en helt fantastisk måde at starte 2021 på. Vi er så glade for, at Danmark nu får årets første store vinder af Eurojackpot – og så midt i en corona-tid, hvor man har ekstra meget brug for at kunne gøre drømme til virkelighed. Der skal lyde et kæmpe tillykke herfra,« siger administrerende dir. i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl.

Den heldige vinder har købt sin vinderkupon i SuperBrugsen i Dianalund.

Vedkommende havde ifølge Danske Spil på kun fire rækker fundet frem til fredagstrækningens gyldne talkombination

Det betyder, at den heldige vinder kan se frem til at et indskud på 69.678.692 skattefri kroner inden længe.

Men det kræver dog, at vinderen melder sig. For Danske Spil har endnu ikke hørt fra den heldige vinder, oplyser de.

Vindertallene var: 2, 3, 16, 33, 46 samt de to stjernetal: 2 og 10.

Selvom gevinsten er stor, så skriver den sig ikke ind blandt de fem største gevinster, der er vundet i Danmark.

Her skal vi nemlig et godt stykke over 100 millioner kroner.

Således er den femtestørste gevinst, der er vundet i Danmark, på lidt over 140 millioner kroner, mens den største gevinst i Danmarkshistorien lød på intet mindre end 315 millioner kroner.

Det var ligeledes i Eurojackpot tilbage i 2015.