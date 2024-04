Da en mand fra Holbæk Kommune for nylig vandt en tocifret milliongevinst, gik det stærkt.

Ikke så snart forskudsudbetalingen på 200.000 kroner stod på kontoen, røg familien på storindkøb.

»Man kan godt sige, at vi har shoppet. Og vi har shoppet MEGET. Det var jo bare shoppingpenge,« som han fortæller:

»Vores børn fik alt det, de ønskede sig. Vi købte også selv ind – vi tømte nærmest en Elgiganten. Og vi købte en ny bil.«

Det var i Eurojackpot, at de mange millioner blev vundet. Helt præcist 15.204.339 kroner.

Men efter den indledende indkøbsrus, og efter at de resterende penge er tikket ind på kontoen, er der igen faldet ro på.

»Vi er nået tilbage til normalen. Det går faktisk ret hurtigt med, at man kommer tilbage på et mere normalt udgangspunkt,« fortæller vinderen i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Han erkender dog, at det nok alligevel aldrig bliver helt normalt igen.

Eller i hvert fald ikke som før den store gevinst.

»Vi har jo fået ny bil, vi har investeret nogle af pengene og vi er selvfølgelig også blevet gældfrie. Og stadig har vi en del millioner i banken, så på den måde har gevinsten forandret vores liv for altid,« lyder det:

»Næsten uanset, hvad vi gør, vil vi altid have en opsparing, vi kan tage af, hvis vi lige har lyst til at rejse væk eller til at købe noget stort. Det er stadig lidt svært at forstå.«