I højrisikofængslet Tiflet 2, der ligger 40-50 km fra byen Rabat i Marokko, sidder 36-årige Nico Konopka fra Horsens fængslet, mens han venter på at blive udleveret til Danmark.

De indsatte kan få et bad en gang om ugen, og der hverken er sæbe eller sprit i fængslet, og derfor vækker coronavirussen bekymring hos Nico Konopka.

»Der er 10 celler på afdelingen, og med 8 til 16 indsatte i hver celle er vi prisgivet, hvis der pludselig kommer corona i fængslet. Det vil sprede sig lynhurtigt, og selvfølgelig er jeg nervøs for det. Vi er i Marokko. Jeg er ikke sikker på, at lægerne er så dygtige som i Danmark.«

Det siger Nico Konopka til Horsens Folkeblad, som han selv har kontaktet gennem en bekendt.

Og de indsatte sidder tæt.

Nico Konopka fortæller, at han selv sidder i en celle på 12-15 kvm., som han altså deler med otte til 15 andre.

Skulle der komme et udbrud af coronavirus i det marokkanske fængsel, er fangerne altså temmelig dårligt stillede, og der er ikke meget hjælp at hente fra ambassaden.

Han fortæller, at han har forsøgt at skaffe sprit og handsker gennem ambassaden i en hel måned, men det er ikke lykkedes.

Det er hans frygt, at han skal forblive i højrisikofængslet i seks til 12 måneder, da det er den tid, det normalt tager for de marokkanske myndigheder at få færdigbehandlet en udleveringssag.

Som han fortæller til Horsens Folkeblad hjælper coronavirussens hærgen i hele verden heller ikke på situationen.

Nico Konopka blev anholdt af marokkansk politi på anmodning af dansk politi 15. februar i år og blev sigtet for at have medvirket til indsmugling af mindst 2000 kg hash til Danmark.

Nico Konopka nægter sig dog skyldig i sagen.