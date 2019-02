Erik Gram fra Esbjerg er en af de tusindvis af turister, der lige nu strandet i Bangkok Lufthavn og ikke aner, hvornår han kan vende hjem.

»Vi sidder det præcist samme sted, som vi sad i går, og vi ved ingenting. Der er ingen planer om et ekstra fly, og der kommer ingen information. Man får lov til at sejle sin egen sø,« siger han til B.T.

Sammen med sin kone har han siden onsdag aften været strandet i lufthavnen, efter at have været på en tre uger lang ferie i Vietnam.

Årsagen til de mange strandede turister handler om den i øjeblikket meget højspændte situation mellem Pakistan og Indien.

Her oplyser en medarbejder fra Thai Airways, at alle afgange til Europa er blevet aflyst. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Her oplyser en medarbejder fra Thai Airways, at alle afgange til Europa er blevet aflyst. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Onsdag skød Pakistan to indiske kampfly ned, og på grund af krisen med nabolandet om den omstridte Kashmir-region har Pakistan lukket sit luftrum for kommercielle flyvninger.

Det har betydet, at flyselskabet Thai Airways har måttet aflyse alle flyvninger mellem Thailand og Europa - det selskab, som ægteparret fra Esbjerg skulle flyve med.

Torsdag eftermiddag er Erik Larsen og konen så - efter eget initiativ - kommet på en standbyliste som nummer 37 og 38 på et i forvejen fuldt booket fly, der torsdag aften flyver en alternativ rute til Europa.

»Der er jo aldrig så mange, der bliver væk fra et fuldt booket fly, så det kommer vi jo aldrig med. Og der er ingen hernede, der forstår noget. Thai Airways gør intet. Det er så ringe, at det gør ondt.«

Ventetiden er lang for de mange turister i lufthavnen. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere Ventetiden er lang for de mange turister i lufthavnen. Foto: SOE ZEYA TUN

Ægteparret har siddet i lufthavnen siden onsdag klokken 21, efter de kom med et fly fra Vietnam.

Samtidig er deres bagage tjekket ind, og de kan derfor ikke forlade lufthavnen. Derfor sov Erik Gram og konen også på en stol i lufthavnen.

Fredag morgen skal Erik så selv sørge for at henvende sig til folk i lufthavnen, hvor han kan håbe at komme højt op på en standbyliste, men der er ingen garantier.

Alt imens fortsætter krisen mellem de to atommagter, hvor omdrejningspunktet endnu engang er Kashmir-regionen.

Tusindvis af turister er standet i Bangkok Lufthavn. Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere Tusindvis af turister er standet i Bangkok Lufthavn. Foto: SOE ZEYA TUN

Siden regionen blev delt mellem Pakistan og Indien efter en krig i 1947 og 1948, har området nemlig ageret slagmark adskillige gange.

Her kæmper de fortsat om, hvem der kan kræve retten til det bjergrige område.

Og nu går konflikten så også udover flytrafikken og tusindvis af turister.

»Der er så mange mennesker både inde- og udenfor lufthavnen. Folk er så trætte af Thai Airways, fordi de ikke gør noget. Man skal selv sørge for alt. Vi er trætte, men vi kæmper for selv at finde ud af noget,« fortæller Erik Gram.

Foto: SOE ZEYA TUN Vis mere Foto: SOE ZEYA TUN

District Sales Manager hos Thai Airways i Danmark, Ulrik Gylstorff, har tidligere torsdag over for B.T. erkendt, at informationen i Bangkok har været mangelfuld.

»Det er meget beklageligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe, men det er også vigtigt at forstå, at personalet i lufthavnen står i en næsten umulig situation,« forklarede han over for B.T.

Han fortalte samtidig, at selskabet ikke har været godt nok gearet til sådan en situation. Det har de lært på den hårde måde, fortæller han.

»Vi skal helst undgå at komme i en lignende situation en anden gang. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er andre flyselskaber, der har kunnet flyve på trods af det, der er sket,« sagde han blandt andet.

Thai Airways beklager situationen og erkender, at informationen i lufthavnen ikke har været tilstrækkelig. Foto: diego Vis mere Thai Airways beklager situationen og erkender, at informationen i lufthavnen ikke har været tilstrækkelig. Foto: diego

Flere danske turister er kommet med fly hjem torsdag aften, mens Thai Airways håber at kunne sende de sidste på et fly i løbet af fredagen.

Flyselskabet TUI, som også har mange gæster i Thailand, oplyser, at de fleste af deres gæster skal med deres egne charterfly, og at det er lykkedes at få de fleste afsted via nye ruter.

Men for Erik Gram er der umiddelbart ikke udsigt til, at han lander i Danmark lige foreløbigt.

Ægteparret må i hvert fald nøjes med at sove endnu en nat på en stol i lufthavnen.