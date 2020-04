Der bor 20.000 danskere i Andalusien, som den berømte sydspanske solkyst er en del af.

Men i Spanien, som næst efter Italien er det hårdest ramte land i verden af den frygtede coronavirus, er tilværelsen på trods af den lækre lune forårssol over området nærmest lagt i dybfryseren.

Det fortæller 65-årige Arne Møller, som sammen med sin kone Indira på femte år bor i byen Benalmádena på strækningen mellem Malaga og Fuengirola.

»Tingenes tilstand er nærmest helt uvirkelig her på Solkysten under coronakrisen. Der er indført nødretstilstand og udgangsforbud, så du må kun gå udenfor din dør, hvis du skal i det nærmeste - og det skal være det nærmeste - supermarked eller på nærmeste apotek. Og du bliver tjekket konstant af uniformeret politi, civilt politi og politiagenter, om du har et lovligt ærinde,« siger Arne Møller.

Sent onsdag kom der dog et lille lys i mørket, da regeringens talskvinde meddelte, at Spanien - måske - vil begynde en meget forsigtig genåbning af samfundet fra den 26. april. Om det sker vil afhænge af, hvad de kommende to en halv uge bringer. I givet fald vil 50 millioner mennesker have siddet i husarrest i 41 døgn i træk.

Som alle andre, der bevæger sig udenfor, skal Arne Møller altid medbringe sit pas, sit NIE, der er det spanske personnummerkort, samt sit sygesikringsbevis. Er der den mindste slinger i valsen, koster det på stedet en bøde på 500 euro, hvilket er næsten 3.750 kroner. I grelle tilfælde lyder bøden på 1.000 euro.

Og de spanske myndigheder mener i den grad dét med bødeblokken alvorligt. Hver eneste dag bliver der i Spanien udskrevet 4.000 bøder á minimum 500 euro til borgere, der ikke til punkt og prikke overholder de yderst stramme restriktioner under nødretstilstanden.

»Det supermarked, jeg foretrækker at handle i, ligger 750 meter fra vores hoveddør, men da der ligger et andet supermarked blot 100 meter væk, må jeg kun gå derind. Apoteket ligger lige over for, så det er den trekant-rute, jeg må bevæge mig. Og jeg skal vel at mærke dokumentere, at jeg har et lovligt ærinde hver eneste gang,« fortæller den danske journalist og efterlønsmodtager, der ligesom alle andre i Spanien altid bærer maske i det offentlige rum i denne tid.

Med sin journalist-baggrund er Arne Møller vant til at færdes frit og snakke med folk, når han bevæger sig rundt. Men intet er som det plejer. Det er som om, en tung dyne har lagt sig over Solkysten, hvor danskere, svenskere og nordmænd normalt mødes dagligt på caféerne, ved bageren eller på strandpromenaden.

»Her er virkelig en underlig, meget stille og nærmest lidt uhyggelig stemning. Det er en meget mærkelig fornemmelse og så langt væk fra den normale dagligdag, som det kan komme. Dagligdagen nu er, at du står op, kigger ud af vinduet fra din lejlighed og sætter dig måske ud på altanen. Og så konstaterer du, at der intet sker. Intet som helst,« siger han.

»Her fra vores altan kan vi kigge ned på Middelhavet, og der plejer at være tusindvis af mennesker på stranden på det her tidspunkt. Men nu er der ikke én, for det er simpelthen forbudt at være på stranden, ligesom det er forbudt at være udenfor i haven. Vi er 60.000 fastboende her i byen, men når turisterne rykker ind - og det er normalt netop her i påsken - så stiger indbyggertallet til 300.000 helt frem til efterårsferien. Under normale omstændigheder ville der alene fra Danmark lande ti fly om dagen nu og lidt længere hen på sæsonen endnu flere. Men der kommer ikke et eneste,« konstaterer Arne Møller.

Selv om restriktionerne i Spanien er blandt de skrappeste i Europa, har den spanske regering for nylig meddelt, at skruen vil blive strammet endnu mere i kampen for at inddæmme coronavirus og forhåbentlig sætte mere effektivt ind for at forhindre endnu flere tragiske dødsfald.

Torsdag havde Spanien 15.238 dødsofre med covid-19. Omregner man det i forhold til antallet af indbyggere, er Spanien dermed nu det land i verden med den højeste dødsrate. Lige foran Italien. Danmark er til sammenligning nummer 13 på listen.

Det spanske sundheds- og hospitalsvæsen er under ekstremt pres, så ministerpræsident Pedro Sánchez har nu fremlagt en plan, som efter sydkoreansk forbillede skal angribe pandemien fra to fronter.

Dels ved at udføre mindst 20.000 tests dagligt - også på borgere, der kun har milde symptomer; dels ved at oprette så mange karantæne-centre som muligt over hele landet, hvor bekræftet smittede skal interneres. Regeringen har som mål at teste helt op mod en million mennesker for coronavirus.

Regeringsleder Pedro Sánchez har bedt landets 17 lokalpræsidenter om en fortegnelse over samtlige tilgængelige offentlige og private bygninger som blandt andet hoteller, sportshaller og vandrerhjem. Det er her, de bekræftet smittede skal interneres.

Arne Møller er selv i risikogruppen efter en stor operation. Han er af samme grund ekstra forsigtig i forhold til håndhygiejne, afspritning og til i det hele taget at isolere sig så vidt muligt.

For i tilfælde af, han skulle blive testet positiv for coronavirus, vil han blive interneret.

»Hjem er for mig Spanien, efter min kone og jeg har boet her i efterhånden fem år. Men jeg vil da ikke lægge skjul på, at jeg også savner Danmark, hvor der jo ikke er restriktioner, der bare ligner dem, vi har her. Jeg har virkelig lyst til bare at sætte mig ned i haven og grille en pølse.«