De karantæneramte danskere på Tenerife blev vækket i nat og undersøgt af sygeplejersker for symptomer på coronavirus.

Det fortæller Søren Christensen, der opholder sig på hotellet H10 Costa Adeje Palace sammen med sin hustru og sine to børnebørn på 13 og 16 år.

De fire danskere havde planlagt en ferie i sydens sol, men ferien tog en dramatisk drejning, da en seddel blev skubbet ind under døren til Søren Christensens hotelværelse.

»På sedlen står der, at vi er karantæneramte, og at vi ikke må forlade vores værelse, indtil de spanske sundhedsmyndigheder har givet en anden meddelelse,« fortæller Søren Christensen.

Søren Christensen fra Fredericia er fanget i karantæne på hotel H10 Costa Adeje Palace på Tenerife sammen med sin hustru og deres to børnebørn på 13 og 16 år. Foto: Privatfoto Vis mere Søren Christensen fra Fredericia er fanget i karantæne på hotel H10 Costa Adeje Palace på Tenerife sammen med sin hustru og deres to børnebørn på 13 og 16 år. Foto: Privatfoto

De omkring 1.000 gæster på H10 Costa Adeje Palace er forløbig sat i karantæne i 14 dage på grund af Coronaudbrud på hotellet.

Det er en læge fra det nordlige Italien, som er blevet testet positiv for coronavirus. Det var lægen selv, der bad om at blive testet, fordi han udviste symptomer på sygdommen. Hans hustru og to andre i hans følge er sidenhen også blevet testet positiv for virusen.

Udover to sedler der er blevet skubbet ind under døren, har de fire danskere ingen information fået fra de spanske myndigheder om, hvor længe de skal være i karantæne. De ved kun, hvad de kan læse på danske og udenlandske medier.

Her er det onsdag kommet frem, at karantænen kommer til at vare 14 dage. Det betyder, at de ikke når deres fly fredag, og at de to børn ikke kommer tilbage i skole de næste

Søren Christensen er i karantæne på et værelse sammen med sin hustru, Hanne Christensen. Deres børnebørn – to piger på 13 og 16 – er i karantæne på et andet værelse, men familien har valgt at trodse forbuddet om at forlade værelserne, så de kan være sammen.

»De sidder nu på balkonen og spiller kort. Pigerne tager det ganske udemærket. Det er forældrene, der er mest bekymrede. De var helt ude i torvene i går. De er nervøse over, hvad der sker, og hvor længe karantænen kommer til at vare,« siger Søren Christensen da B.T. taler med ham onsdag formiddag.

I nat klokken bankede det på døren til Sørens hotelværelse. Det var to sygeplejersker iført hvide masker.

»De tog vores temperatur, og vi fik udleveret et termometer, som vi skal bruge til at tage vores temperatur løbende. Jeg sidder netop nu og tager min temperatur under armhulen,« siger Søren Christensen.

General view taken on February 25, 2020 of the H10 Costa Adeje Palace Hotel in La Caleta, where hundreds of people were confined to their rooms after an Italian tourist was hospitalised with a suspected case of coronavirus. - Tourists staying in a four-star hotel on the Spanish island of Tenerife, in the Canary archipielago, were confined to their rooms today following the announcement of a suspected novel coronavirus, COVID-19, case waiting for official confirmation. This possible case was detected yesterday in Tenerife, where an Italian national passed a first test which turned out to be positive, announced the Spanish Ministry of Health. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN Vis mere General view taken on February 25, 2020 of the H10 Costa Adeje Palace Hotel in La Caleta, where hundreds of people were confined to their rooms after an Italian tourist was hospitalised with a suspected case of coronavirus. - Tourists staying in a four-star hotel on the Spanish island of Tenerife, in the Canary archipielago, were confined to their rooms today following the announcement of a suspected novel coronavirus, COVID-19, case waiting for official confirmation. This possible case was detected yesterday in Tenerife, where an Italian national passed a first test which turned out to be positive, announced the Spanish Ministry of Health. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN

Udenfor bliver hotellet bevogtet af politiet, der ifølge den spanske avis El Pais har oprettet hele to afspærringer med fem meters sikkerhedsafstand.

I hotellets reception bliver der udleveret masker og handsker til personale og gæster.

Maden til gæsterne bliver leveret med en kølet lastbil.

På grund af frygt for smitte er hotellets buffet lukket. I stedet får gæsterne morgenmaden leveret på værelset.

Police officers stand outside of H10 Hotel, which is on lockdown after novel coronavirus has been confirmed in Adeje, on the Spanish island of Tenerife, Spain February 25, 2020. REUTERS/Borja Suarez Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Police officers stand outside of H10 Hotel, which is on lockdown after novel coronavirus has been confirmed in Adeje, on the Spanish island of Tenerife, Spain February 25, 2020. REUTERS/Borja Suarez Foto: BORJA SUAREZ

»Morgenmaden fik vi leveret i en plastikpose. Der var en flaske juice, nogle ostecrackers, en croissant, et lille rundstykke, smør, vand, kiks og honning. Man dør ikke af sult,« siger Søren Christensen.

Parret har fået besked på at blive på værelset, men de har fået lov til at gå ned i restauranten.

»Vi har fået udleveret nogle hvide masker, og vi har fået lov at gå ned for at hente te og kaffe,« siger Søren Christensen.

De aktiviteter, som familien havde planlagt, er nu aflyst til fordel for en ferie på værelset og balkonen.

Gæster på H10 Costa Adeje Palace Hotel i La Caleta på Tenerife, hvor op mod 1.000 gæster er sat i karantæne. Foto: DESIREE MARTIN Vis mere Gæster på H10 Costa Adeje Palace Hotel i La Caleta på Tenerife, hvor op mod 1.000 gæster er sat i karantæne. Foto: DESIREE MARTIN

»Det er selvfølgelig temmeligt generende, at vi ikke kan gå ned til poolen. Vi skulle have været på golfbanen i eftermiddags, og det bliver der ikke noget af. Det er ikke nogen ønskværdig situation, når man nu har bevæget sig ned til De Kanariske Øer. Men i det mindste regner det ikke,« siger Søren Christensen.

Familien ankom lørdag og skulle efter planen rejse hjem fredag via Bruxelles. Der skulle ægteparret flyve videre til Billund, mens børnebørnene skulle hjem til deres forældre i Belgien.

De har ikke fået nogen information om, hvorvidt de kan rejse hjem som planlagt, men det tyder alt på, at de ikke kommer til.

»Hvis karantænen trækker ud, må vi aflyse vores fly og finde ud af, hvad der skal ske med bilen i Billund Lufthavn, men det finder vi nok ud af,« siger Søren Christensen.

Enkelte turister har valgt at trodse udgangsforbuddet for at tage et solbad. Billedet er taget 25. februar få timer efter beskeden om karantæne blev omdelt på hotellet. Foto: DESIREE MARTIN Vis mere Enkelte turister har valgt at trodse udgangsforbuddet for at tage et solbad. Billedet er taget 25. februar få timer efter beskeden om karantæne blev omdelt på hotellet. Foto: DESIREE MARTIN

Ifølge Bravo Tours bor der også en anden dansk familie på hotellet.

B.T. vil gerne i kontakt med andre karantæneramte danskere, så hvis du opholder dig på H10 Costa Adeje Palace eller kender nogen, der gør, må du gerne skrive til jvl@bt.dk.

B.T. har ringet til receptionen på H10 Costa Adeje Palace for at spørge, hvor længe de forventer, at de danske familier og de andre gæster skal være i karantæne, men det blev vi ikke klogere af.

»Desværre, vi må ikke tale med pressen,« siger receptionisten og lægger røret på.