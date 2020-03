En dansker er død efter at være blevet smittet med coronavirus.

Der er tale om en 81-årig svækket borger, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Borgeren var indlagt på Herlev og Gentofte Hospital.

Den 81-årige var indlagt for andre alvorlige sygdomme og udviklede så tegn på en mulig infektion med coronavirus.

'Dette blev efterfølgende verificeret og håndteret efter gældende forskrifter - herunder isolation og understøttende behandling', skriver Region Hovedstaden.

Det er tilsyneladende fortsat uklart, om det var coronavirus, som var årsag til dødsfaldet.

Region Hovedstaden formulerer dødsfaldet som 'relateret til coronavirus'.

Alt det personale, som har været i tæt kontakt med den 81-årige, er blevet sendt hjem midlertidigt.

To medpatienter, der ikke har haft symptomer, der tyder på coronavirus, er blevet isolerede.

B.T. har været i kontakt med Region Hovedstadens pressevagt for at spørge ind til, om patienten er blevet smittet med coronavirus under indlæggelsen.

Det kan Region Hovedstaden ikke svare på.

Det er det andet eksempel på, at en svækket patient med coronavirus dør i Danmark.

Natten til torsdag døde en 80-årig person i Nordjylland efter et hjerteanfald.

Efterfølgende blev den 80-årige testet positiv for coronavirus. Det er dog uvist, om personen døde som følge af virusset.

Opdateres.....