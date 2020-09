En dansker indtastede sine kontooplysninger på en hjemmeside og godkendte efterfølgende betalingen med en sms-kode.

Det lyder jo helt almindeligt, men manden begik en alvorlig fejl, som kom til at koste dyrt. Meget dyrt.

Han læste nemlig ikke sms'en til ende, før han godkendte betalingen. Efterfølgende blev hans konto lænset for over 18.800 kr.

Men der er ingen kære mor.

Han kommer selv til at hæfte for hele beløbet, fordi han ikke tog sig tid til at læse sms'en, før han godkendte betalingen. Det slår det finansielle ankenævn fast i en ny principiel afgørelse, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Hvis du takker ja til et tilbud og får tilsendt en sms-kode, så læs hele beskeden. Tjek, hvilket beløb der bliver trukket fra din konto, og hvem der modtager pengene. Hvis du ikke læser beskeden og blot indtaster koden på hjemmesiden, risikerer du at hæfte for hele beløbet, hvis dit betalingskort efterfølgende bliver misbrugt,« siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Det finansielle ankenævn begrunder afgørelsen med, at manden ikke læste, hvor mange penge der blev trukket, og hvem der modtog pengene, før han indtastede sine kortoplysninger og godkendte betalingen.

Ankenævnet lagde blandt andet vægt på sms-kodens indhold og opbygning samt, at forbrugeren ikke var i en presset situation, da han hoppede i fælden med begge ben.

»Mange danskere modtager med jævne mellemrum mails og sms’er med tilbud, der lyder for gode til at være sande, og så er det vigtigt at bruge sin kritiske sans. Tjek hjemmesiden, og hvem der har afsendt mailen. Hvis det er en phishingmail, har den kun ét formål – at lokke penge og personoplysninger ud af forbrugeren,« siger Susanne Aamann.

I det konkrete tilfælde lod manden sig lokke af et tilbud om at købe en kupon til 80 kroner, som efterfølgende kunne bruges til at købe to flybilletter.