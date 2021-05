Casper Steinfath stævnede ud fra Grenaa søndag morgen og nåede målet i Bua i Sverige knap 11 timer senere.

For første gang nogensinde har en person krydset Kattegat på et hydrofoilsurfbræt.

Det er den 27-årige paddlesurfer Casper Steinfath fra Klitmøller, som søndag er nået i mål i Bua i Sverige.

Det skriver TV Midtvest.

Casper Steinfath forlod Grenaa Havn klokken 08.50 søndag morgen.

10 timer, 53 minutter og 123 kilometer senere er han nået frem.

- Det føles, som om mine ben er en stor muskel, der er ved at eksplodere, siger Casper Steinfath i en video på sin Instagram-profil efter ankomsten.

En følgebåd med navigatører, livreddere og mediefolk har konstant været i hælene på surferen.

Det er anden gang, at det lykkes surferen at krydse et af havene omkring Danmark.

I 2018 padlede han 146 kilometer over Skagerrak fra Hirtshals til Kristiansand i Norge. Det skete, efter at han året forinden havde givet op 12 kilometer fra målet.

- Jeg har det som den engelske bjergbestiger Georg Mallory, der blev spurgt, hvorfor han besteg bjergene. Fordi de er der, svarede han. For mig er det helt naturligt at udforske havene omkring os, og hvad vi kan med dem, siger Casper Steinfath til TV Midtvest.

Casper Steinfath er desuden verdensmester ad flere omgange i disciplinen stand up paddling, hvor man står let foroverbøjet på et surfbræt og padler sig frem.

Et hydrofoilsurfbræt adskiller sig fra et almindeligt surfbræt ved at være løftet op over vandoverfladen. Derudover har det en t-formet finne nedenunder, som bruger bølgernes energi til at skabe fremdrift.

/ritzau/