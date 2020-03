Siden mandag i sidste uge har 52-årige Frank Johnsen været i karantæne i sit hjem i Kolding efter, at han kom hjem fra skiferie i østrigske Ischgl, hvor over 100 danskere er blevet smittet med coronavirus.

Det høje antal undrer ikke Frank Johnsen, nu hvor han ser tilbage på turen.

Det fortæller han til JydskeVestkysten.

»Det var en ren smittebombe, hvis man var til afterskiing på restauranterne. Jeg stod på et tidspunkt og holdt øje med en bartender, som svedte og svedte og tørrede sig med et viskestykke, som blev lagt på bordet, inden han stod og skænkede øl og lavede drinks med skiver af citron eller kiwi. Og det har jo vist sig, at netop personalet dernede var smittet, og de stod altså tre mand og arbejdede i et område, der ikke er større end mit lille kontor herhjemme,« fortæller Frank Johnsen, inden han fortsætter:

»Gæsterne stod som sild i en tønde, nogle dansede i bar mave, og musikken var så høj, at hvis man skulle tale sammen, skulle man nærmest råbe hinanden ind i ansigtet.«

Frank Johnsen delte værelse og toilet gennem hele turen med to kammerater, som begge er testet positiv for coronavirus.

Han nåede ikke selv at blive testet, før myndighederne skiftede kurs, og han er derfor i hjemmekarantæne.

Frank Johnsen har, siden han kom hjem, været vidt omkring.

Han har deltaget i møder, hilst på naboerne og besøgt sin datter i København, hvor de var i biografen og på restaurant.

Det skræmmer ham, da det bare er hans historie, fortæller han i interviewet.

Man regner med at den danske smitte især udspringer fra de mange skiturister, der er vendt hjem fra Tyrol, hvor Ischgl ligger.

Han fortæller dog, at han har brugt tiden derhjemme på at lave en masse praktiske ting. Han har blandt andet slået geæsset for første gang i år, og han har fået repareret flere ting.