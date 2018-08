Danske Tobias Kiil Pedersen og norske Laila Simonsen mødte hinanden for halvandet år siden på en ferie til Gran Canaria. I lørdags stod de så på toppen af et bjerg i Norge og udlevede deres drømmebryllup.

»Jeg vidste det ved første blik, at hende der, hende ville jeg gifte mig med. Det var jeg sikker på,« fortæller Tobias Kiil Pedersen over en skrøbelig telefonlinje fra det nordlige Norge, da B.T. fanger ham.

Tobias Kiil Pedersen og Laila Simonsen ville gerne lave noget anderledes. Det traditionelle, formelle kirkebryllup var ikke lige dem. De ville have eventyr.

»Laila spurgte, ‘hvis nu du selv kunne vælge og ingen andres mening betød noget, hvor ville du så allerhelst giftes, hvor skulle det så være?’ Og så svarede jeg ‘på toppen af Rombakstøtta bjerget i Narvik’,« griner Tobias Kiil Pedersen.

Da de skulle planlægge brylluppet havde de egentlig bare regnet med, at det skulle være dem selv, to vidner og Narviks viceborgmester, der viede dem.

»Først havde vi slet ikke regnet med at folk ville med. Men til vores overraskelse sagde de fleste ‘yes’ og var klar på idéen. De syntes, vi var tossede, men de vidste godt, at vi er lidt anderledes,« siger Tobias Kiil Pedersen.

Turen op ad bjerget varede fem timer. De fik 21 gæster med op - men 11 måtte give op, før toppen var nået:

»Jeg var specielt imponeret over min mor på 59 år. Hun faldt i fredags på et andet bjerg, og jeg troede ikke, hun ville kunne klare det, men både min mor og far kom til tops.«

Og da de endelig stod på toppen af bjerget og gav hinanden deres løfter var følelsen helt overvældende, fortæller Tobias Kiil Pedersen:

»Vores gæster sagde, at det var det vildeste bryllup, de havde været med til. At gøre noget, der er ekstraordinært er bare helt vildt og rørende. Til sidst kunne jeg ikke holde tårerne tilbage.«

Da de alle sammen var kommet ned, viste det sig, at de to spøgefugle havde lavet et twist på dagen.

»Vi havde vendt det hele på hovedet og lejet en svensk sømandskirke til at holde festen i. Så i stedet for at blive gift i en kirke og holde festen udenfor, så gjorde vi det omvendt,« griner Tobias Kiil Pedersen.