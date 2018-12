Peter Hjorth er kendt for sit arbejde med Lars von Trier. Han får pris for effekter ved European Film Award.

Danske Peter Hjorth modtager ved European Film Awards en pris for sit arbejde med visuelle effekter i filmen "Gräns".

European Film Awards blev lørdag aften uddelt for 31. gang ved en gallafest i Sevilla.

Det var i kategorien "European Visual Effects Supervisor", at Peter Hjorth blev hædret.

Peter Hjorth har ifølge filmdatabasen Imdb.com tidligere stået for visuelle effekter i en lang række af instruktøren Lars von Triers film, blandt andet "Antichrist", "Melancholia" og "Nymphomaniac".

På det sociale medie Twitter kalder Jyllands-Postens filmanmelder og formand for Danske Filmkritikere Nanna Frank prisen for "utroligt fortjent".

- Tror ikke mange ved, hvor vigtig Hjorth har været og er for dansk film. Tillykke, skriver hun.

Prisen blev den eneste danske ved uddelingen, hvor det danske oscarbud "Den skyldige" trods tre nomineringer ikke fik nogen priser.

"Gräns" er instrueret af svensk-iranske Ali Abbasi, der er uddannet på Den Danske Filmskole i 2011.

Filmen beskrives på Det Danske Filminstituts hjemmeside som et mørkt kærlighedsdrama med overnaturlige elementer.

Handlingen kredser om toldbetjenten Tina, som har en sjette sans, når det drejer sig om at udpege smuglere.

"Gräns" vandt tidligere i år den sekundære konkurrence "Un Certain Regard" ved den prestigefyldte filmfestival i den sydfranske by Cannes og var også i spil til hovedprisen ved European Film Awards.

Den pris gik imidlertid til det polske historiske drama "Cold War" af Pawel Pawlikowski.

European Film Awards kaldes af nogle Europas svar på oscaruddelingen.

Også danskinstruerede "The Distant Barking of Dogs" havde mulighed for en pris - nemlig som bedste dokumentar.

Men den pris gik til "Bergman - A Year in a Life" om den kendte svenske filmskaber Ingmar Bergman, der i 2018 ville have fyldt 100 år.

Foreningen The European Film Academy, der står bag uddelingen af priserne blev oprettet i 1989 og har haft kendte instruktører i spidsen som blandt andre Ingmar Bergman og Wim Wenders.

Det er de 3500 medlemmer af The European Film Academy, der udpeger vinderne blandt de nominerede.

/ritzau/