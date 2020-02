Et eller andet sted i Danmark går der en person rundt og er mangemillionær, uden at vedkommende er klar over det.

Ved fredagens Eurojackpot-trækning var der en heldig dansker som havde 5+1 rigtige tal og vandt andenpræmien på 4.932.459 kroner.

Den nykårede danske millionær er tilsyneladende ikke selv klar over, at vedkommendes økonomiske situation har ændret sig ret drastisk over weekenden.

Danske Spil har nemlig ikke hørt fra vinderen.

»Der går en dansker rundt derude og kan glæde sig over, at vedkommende har vundet små fem millioner kroner. Så vi håber, at personen snarest muligt giver sig til kende, for det er en glædelig nyhed,« siger Thomas Bille Winkel, der er pressechef i Danske Spil.

Den heldige dansker er formentlig sønderjyde og skal findes i Sønderborg Kommune.

Vinderkuponen er købt i en Kvickly-forretning i byen Nordborg. En lille by på Als med 5.889 indbyggere.

Vinderen kan kræve sin gevinst, enten ved at henvende sig i Kvickly Nordborg eller på danske spils hjemmeside.

Der er ingen forældelsesfrist for at indkræve den spilgevinst. Ifølge Thomas Bille Winckel plejer vinderne at melde sig, når det går op for dem, at de er millionærer.

»Folk plejer at melde sig. De fleste gør det, at de ringer til os. Så får de samtidig tilbuddet om at komme ind til millionærrådgivning, hvor man taler med med en økonomisk rådgivning om, hvordan man kan investere sine penge,« fortæller Thomas Bille Winckel.

Han oplyser, at mange vindere beder om at få et forskud på for eksempel 200.000 kroner, som så bliver overført til deres konto samme dag. Herefter går der typisk nogle dage, før vinderen får det resterende beløb.

Eurojackpot-vinderne bliver trukket blandt spillere i hele Europa, og da der ikke blev fundet en vinder af førstepræmien i fredags, stiger puljen nu til 570 millioner kroner, som en heldig europæer kan løbe med på fredag.