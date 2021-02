I januar blev der fundet en ny variant af influenzavirus. Virusset blev fundet hos en borger og stammer formentlig fra svin, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at der i Danmark er konstateret smitte med influenzavirus mellem dyr og mennesker. Der er dog set sporadiske tilfælde af smitte med influenzavirus mellem dyr og mennesker i udlandet.

Den nye variant kan ikke smitte fra menneske til menneske, mener SSI.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke fundet tegn på, at det pågældende virus skulle have en særlig evne til at springe fra svin til mennesker.

- Der er heller ingen data, der tyder på, at det kan smitte mellem mennesker, siger afsnitsleder i SSI Ramona Trebbien.

SSI vurderer, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, da der ikke har været tegn til yderligere smittespredning, og at det ikke giver anledning til bekymring for folkesundheden.

Borgeren bor på landet, og havde underliggende sygdom, men ikke kontakt til svin.

Borgeren havde typiske symptomer for covid-19 og influenza og blev siden testet positiv for influenzavirus.

Efter en nærmere undersøgelse af virusset viste det sig, at virusset var anderledes end de sædvanlige sæson-influenzavirus.

- Borgeren har ikke selv haft kontakt med svin, og der er ikke påvist yderligere tilfælde i forbindelse med smitteopsporingen.

- På samme måde er der heller ikke tegn på smitte hos andre, inklusiv nære kontakter, oplyser Ramona Trebbien.

Ifølge Statens Serum Institut har ikke været muligt at påvise kilden til smitten.

/ritzau/