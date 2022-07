Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 58-årig dansk bådejer, der efterforskes for uagtsomt manddrab efter en bådulykke i Italien, er mandag på vej hjem til Danmark.

Og han afviser nu anklager om, at han skulle have gjort noget galt i forbindelse med ulykken, hvor en mand mistede livet, og en kvinde stadig er savnet.

Det skriver et familiemedlem til den 58-årige i en mail til B.T.

»Forholdene i forbindelse med ulykken er på ingen måde klarlagt, men det kan afvises at ulykken skete som følge af indtagelse af narkotika/alkohol, for høj fart, manglende opsyn/udsyn eller lign som nogen medier har skrevet,« lyder det i mailen.

Den 58-årige bådejer, hans 53-årige kone, deres 26-årige søn og sønnens to år yngre kæreste var alle ombord på båden, da den lørdag kolliderede med en italiensk sejlbåd.

Der var seks passagerer ombord på den italienske båd. En italiensk mand mistede livet efter ulykken. Tre personer kom til skade, og en kvinde er stadig savnet.

Ifølge det italienske medie Il Messaggero fortalte den danske søns kæreste politiet om omstændighederne efter ulykken.

»Vi blev blændet af solen, og automatpiloten var tændt,« skulle hun have sagt via en tolk.

Mediet skriver også, at båden sejlede over 30 knob – mere end 55 kilometer i timen – ved kollisionen. Sejlbåden skulle angivelig have krydset motorbådens vej.

Motorbåde skal ifølge søfartsreglerne vige for sejlbåde.

Men i mailen til B.T. skriver familiemedlemmet, at danskerne ifølge dem selv ikke bærer skylden for, at det endte så fatalt, som det gjorde.

»Det er i øvrigt opfattelsen, at ulykken skete som følge af den anden parts manglende overholdelse af de på søvejene gældende vigeregler, selvom dette, når der er tale om tab af menneskeliv, nok er af mere underordnet betydning,« lyder det.

Anklagemyndigheden i Orbetello er ved at undersøge muligheden for at sigte bådens ejer for uagtsomt manddrab, uagtsomme skader og påsejling, skriver Il Messaggero.

Ulykken skete ud for havnen i Argentario, der ligger cirka 150 kilometer nord for Rom.

Redningstjenesten ankom til ulykkesstedet få minutter efter ulykken, da passagerer på sejlskibet ringede.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at der er danske statsborgere, der har været involveret i en bådulykke. Og at man yder konsulær bistand i sagen, men at man ikke kan give flere oplysninger.