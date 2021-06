Det svenske politi har haft patruljebiler på hver en afkørsel, helikopter i luften og meget andet for at få opklaret de mange stenangreb, som danskere har oplevet på E65 de seneste måneder.

Men alligevel har flere af jer læsere især stillet ét, centralt spørgsmål til os:

Hvorfor bruger det svenske politi ikke droner?

Det har B.T. ikke kunnet svare på, men nu kan vi til gengæld fortælle, at de i dag bliver brugt.

»Ja, vi har flere droner i luften lige nu,« fortæller Ewa Gun-Westford, der er talsperson hos Region Syd hos det svenske politi.

Det vides ikke, hvilken slags drone, der er tale om, eller om de er sendt i luften på baggrund af en akut, opstået mistanke.

»Hvordan vi bruger de her droner, vil jeg ikke kommere nærmere ind på. Det er politiefterforskning,« siger Ewa Gun-Westford.

De seneste måneder er et utal af danskere blevet angrebet med alt fra sten til hjulbolte, mens de har kørt på E65 mod eller fra Ystad, og i ét tilfælde gik det så hårdt ud over en 70-årig mand, at han fik et hovedtraume.

Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

Torsdag tog B.T. så turen til Sverige, og her fandt vi ét sted, der godt kunne tyde på at have huset den eller de gerningsmænd, der står bag angrebene.

Bag buskadser og træer lå der nemlig en masse sten, og få meter derfra kunne man kigge direkte ud på de danske biler, der kommer kørende mod og fra Ystad.

Fredag morgen oplyste Ewa Gun-Westford, at man ikke har nogen mistænkte på nuværende tidspunkt.