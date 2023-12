Mikkel Friis-Holm vandt søndag syv guldmedaljer ved International Chocolate Awards World Final i Firenze.

Tid og gode råvarer har sikret den danske chokolademager Mikkel Friis-Holm syv medaljer ved International Chocolate Awards World Final i Firenze søndag.

Det er tiende år i træk, at han vinder VM i chokolade.

- Det føles stort, og det er fantastisk at blive bekræftet i den teori, jeg har omkring kvalitet, siger Mikkel Friis-Holm om sejren.

Ifølge ham er der er en særlig grund til, at han igen er løbet med guld for bedste chokolademager.

- Vi bruger fem dage på alene at lave chokoladen. Og det er nok der, hvor vi gør noget, der er helt anderledes end det, de andre gør. For de bruger måske kun to eller tre dage, siger Mikkel Friis-Holm.

Selv om han har vundet ni gange før, er det første gang, at han vinder guld for både at være den bedste chokolademager, lave den bedste mørke chokolade og lave den bedste 100 procent ren chokolade.

Chokoladerne bliver vurderet i fem blindsmagninger, hvor der gives point på 26 parametre. Derefter får den højest scorende chokoladeguldmedaljen, hvis den har scoret over 90 point ud af 100 point.

Mikkel Friis-Holm vandt også guld for den bedste etiske handel, for at lave den bedste mælkechokolade og at lave den bedste mælkechokolade med noget i.

- Jeg laver ikke chokolade for at redde verden, men jeg mener ikke, at man kan lave verdens bedste chokolade på ryggen af andre, siger han om den etiske handel.

- Jeg vil gerne betale for god kvalitet og møde de bønder, jeg arbejder sammen med, i øjenhøjde, for jeg har lige så meget brug for dem, som de har for mig.

Et af International Chocolate Awards mål er på globalt plan at fremme og støtte produktionen af chokolade i høj kvalitet.

Derfor er der særligt fokus på, at bønderne, der leverer kakaoen, bliver betalt ordentligt og producerer kakao af en høj kvalitet med en transparent forsyningskæde.

