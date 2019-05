Tænk, hvis du vandt i Lotto, lyder det drømmende i reklamerne, og fredag blev den drøm til virkelighed i Ry eller omegn.

For et sted i den smukke midtjyske by sidder der lige nu en nyslået millionær, der ikke længere behøver at bekymre sig om terminer og skattesmæk.

Fredag aften var der udtrækning i spillet Eurojackpot, og en enorm sum svarede til hele 570 millioner danske kroner på højkant.

Desværre var det ikke en dansker, der løb med de mange penge.

De skal deles mellem en polak og en tysker, som begge havde de rigtige vindertal, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Men der var også 11 andenpræmier, og en af dem gik til en dansker.

Så har du købt en Eurojackpot-kupon i OK Plus på Randersvej i Ry, så er der al mulig grund til at tjekke din kupon.

Måske er den 6.341.821 kroner værd.