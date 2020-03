Flere danske virksomheder går nu sammen for at bekæmpe manglen på håndsprit.

Det drejer sig blandt andet om Carlsberg, der har valgt at donere en enorm mængde Somersby vinbase til et destilleri på Fyn.

Vinbasen skal siden laves til håndsprit.

Der er tale om intet mindre end 17.200 liter vinbase, som Carlsberg sender til Nyborg Destilleri, der er landets næststørste destilleri.

Det skriver Finans.dk.

Her skal vinbasen destilleres, inden den sendes videre til Billund, hvor virksomheden Gundal skal producere den endelige håndsprit.

»Tirsdag morgen sender vi en tankbil med to gange 86 hektoliter Somersby-vinbase på 16% alkohol afsted til Nyborg Destilleri for at få produktionen i gang, mens vi arbejder på en større og mere skalerbare løsning. Vi tager et skridt ad gangen,« siger Anders Kokholm, chef for Brygning på Carlsbergs bryggeri i Fredericia, til mediet.

Ud af de mange liter Somersby-vinbase kan det blive til mellem 1.000 og 2.000 liter håndsprit, som de danske sundhedsmyndigheder kan få glæde af, når patienter landet over skal behandles, uden personale på sygehuse mv. bliver syge.

Somersby skal omdannes til håndsprit. Foto: Claus Bech Vis mere Somersby skal omdannes til håndsprit. Foto: Claus Bech

De tre virksomheder fortæller til Finans, at det hele sker uden profit for dem.

Samtidig er den gode nyhed, at der kan være mere på vej. Det fortæller Carlsberg til mediet.

Nyheden må anses for at være en rigtig god en af slagsen. I efterhånden nogle dage har sundhedsmyndighederne råbt vagt i gevær, da man er begyndt at kunne se en ende på lagre af værnemidler som netop håndsprit.

»Der er begyndende mangel på værnemidler her og der, og jeg kan ikke udelukke, at det kan blive værre. Men vi arbejder alle døgnets timer for at skaffe værnemidler til danskere,« har direktør Thomas Senderovitz i Lægemiddelstyrelsen udtalt for få dage siden.