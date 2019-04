Flere danske fødevarevirksomheder har modtaget breve med et ukendt hvidt pulver.

Brevene er sendt fra Belgien og indeholder trusler om, at de pågældende virksomheder vil få forgiftet sine produkter, hvis ikke de overfører 300.000 euro i kryptovalutaen bitcoins til en konto.

Det skriver tv2.dk.

Historien bekræftes ifølge tv-stationen af de belgiske myndigheder, som samarbejder med politiet i flere europæiske lande om opklaring af denne og flere lignende sager.

Rigspolitiet bekræfter overfor TV 2, at de efterforsker sager mod flere danske fødevareproducenter:

»Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser, siger politinspektør i Rigspolitiet,« Uffe Stormly, til TV 2.

»Jeg kan oplyse, at vi efterforsker meget intenst på at få afdækket de her gerningsmænd. Det gør vi både nationalt og internationalt i Europa.«

Politiet vil ikke oplyse, hvilke virksomheder, der er tale om - af hensyn til efterforskningen, hedder det.