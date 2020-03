»Når vi går på gaden, råber folk corona efter os. Vi kan se, de tager afstand og nogle løfter deres bluser op over munden. De lokale fortæller os, at vi skal lade være med at gå ud. De mener ikke, det er sikkert for os.«

I Guatemala City er fire unge danskere fanget på et hotel. Et hotel, de skal forlade på søndag. Derefter er fremtiden uvis.

For to en halv uge siden landede 21-årige Cathrine Sonne og hendes kæreste, Benjamin Gravesen, i Guatemala.

En ankomst, der skulle have været begyndelsen på et tre måneder langt eventyr i Syd- og Mellemamerika, men fredag i sidste uge begyndte parret at indse, at turen blev en anden, end de havde regnet med.

TIP OS! Er du strandet i udlandet på grund af coronavirus, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til mail 1929@bt.dk

»Vi havde været uden internet, og da vi fik forbindelse på vores telefoner, kunne vi se, at vores forældre havde ringet virkelig mange gange,« fortæller Cathrine Sonne.

Parret fik at vide, at Mette Frederiksen havde bebudet, at Danmarks grænser ville lukke, og de blev klar over, de skulle skynde sig hjem.

Som det første kontaktede de deres rejseselskab Kilroy og deres forsikringsselskab. Efter et par dage lykkedes det Cathrine Sonnes mor at komme igennem til rejseselskabet efter at have ventet fire timer i kø.

»Hun fik at vide, at hun skulle sende dem en mail om, hvor vi var, fordi de skulle planlægge vores rejse hjem,« fortæller Cathrine Sonne. En anbefaling, der senere viste sig at skabe store problemer for dem og andre danskere, der var rejst ud med samme selskab.

21-årige Cathrine Sonne og hendes kæreste, Benjamin Gravesen, fotograferet på rejsen. (Privatfoto) Vis mere 21-årige Cathrine Sonne og hendes kæreste, Benjamin Gravesen, fotograferet på rejsen. (Privatfoto)

Mandag den 16. marts lukkede Guatemala nemlig sine grænser i foreløbigt 15 dage på grund af coronavirus, og siden har de to unge danskere siddet strandet på et hotel sammen med danske Mathilde og Frederik, som de mødte i lufthavnen.

Mathilde og Frederik rejser også med Kilroy, og de havde ligesom Cathrine og Benjamin fået at vide, at de skulle lade rejseselskabet organisere hjemrejsen.

På Kilroys Facebook-side fremgår det også, at man skal kontakte sin rejseforsikring og derefter Kilroy, og så vil de hjælpe med at ombooke ens rejse, så man kan komme hjem.

»Derfor ventede vi med at købe en flybillet hjem, mens to, vi rejste med, købte billetter med det samme, og de er hjemme nu,« fortæller Mathilde, der også rejser med sin kæreste.

Parret boede oprindeligt i Antigua, men her indså de også, at skandinaver i øjeblikket ikke er særligt velkomne i Guatemala.

Mathilde, der er strandet i Guatemala. (Privatfoto) Vis mere Mathilde, der er strandet i Guatemala. (Privatfoto)

»Lørdag blev der sat politi foran vores hostel, og mange af gæsterne oplevede, at folk råbte corona efter dem, når de gik ud,« siger Mathilde og forklarer, at de lokale tror, det er skandinaver som hende selv, der har bragt smitten til landet.

Samme scener udspiller sig, hvis de fire danskere forlader det hotel, de er på nu.

»Går vi ud, risikerer vi, at de ikke vil have os ind igen,« fortæller Cathrine Sonne.

De to par har fået lov at blive på hotellet til søndag, men herefter ved de ikke, hvor de skal tage hen.

Frederik, der rejser sammen med Mathilde. (Privatfoto) Vis mere Frederik, der rejser sammen med Mathilde. (Privatfoto)

De er i kontakt med det danske udenrigsministerium, der har oplyst, at de er i dialog med myndighederne i Guatemala, og at de fire danskere skal blive i nærheden af lufthavnen og være klar til at rejse med kort varsel.

»Vi har det fint efter omstændighederne nu, men det er klart, vi spekulerer på, hvad der skal ske, hvis vi ikke kommer hjem inden søndag,« fortæller Cathrine Sonne.

Udenrigsministeriet oplyser i en mail til B.T., at der aktuelt er mindst 229 danskere i Latinamerika, der har henvendt sig til ministeriet for at få hjælp til at komme hjem.

I et mailsvar til B.T. oplyser Kilroy, at der ifølge Udenrigsministeriet ikke var tale om en evakuering, men om en henstilling til at komme hjem i god ro og orden sammen med kundens forsikrings-, fly- og/eller rejseselskab, og det har de som rejseselskab gjort alt hvad de kunne for at efterleve.

Sådan hjælper Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet arbejder på at hjælpe danskere, der ikke kan komme hjem og derfor må blive i udlandet i længere tid.

Sammen med de nordiske lande og EU undersøger vi for eksempel muligheder for, at hoteller fortsat holder åbent, hvis danskere skulle ende med ikke at kunne komme hjem lige foreløbigt. Ligesom der er dialog med lokale myndigheder om hjælp til dem, der måtte få brug for forlængelse af visum.

Men først og fremmest arbejder vi fortsat løbende på at finde muligheder for hjemrejse for strandede danskere. Udenrigsministeriet har bl.a. oprettet tre særlige taskforces med hotlines for rejsende i Marokko, Asien og Latinamerika.

Udenrigsministeriet har ikke hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres private hotelophold i udlandet eller hjemrejsebilletter til Danmark.

De mener ikke, de har rådgivet deres kunder til ikke selv at købe flybilletter hjem.

»Vi fortæller kunderne om de forskellige muligheder, der er, men det er en helt personlig beslutning, hvordan man ønsker at agere i denne ekstraordinære situation. Hvis kundens forsikringsselskab har sagt, at de dækker hjemrejsen, er det op til kunden, om de vil booke en billet selv, eller om de vil have hjælp til at finde en god rejserute hjem.«

»Fordi vi har haft så mange kunder, der har ønsket den hjælp, arbejder vi stadigvæk med alle vores ressourcer på at komme igennem alle henvendelser. Vi følger udviklingen og ved, at der i mellemtiden er sket udrejseændringer i en række lande, samtidigt med at luftfartsselskaberne p.t. annullerer en lang række flyvninger, hvilket gør det langt sværere og mere tidskrævende at finde en farbar rejserute. Lukker et land grænserne, overgår opgaven dog reelt til Udenrigsministeriet, men i det omgang, vi kan hjælpe med en rejserute, gør vi altid det,« oplyser Kilroy.