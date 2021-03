Folk på Færøerne er bekymrede, forundrede og rasende.

For første gang i syv måneder nåede Færøerne fredag en milepæl og var nede på nul smittede. Samme dag ankom fem unge danskere til Thorshavn med ét formål. At have en festlig weekend.

De derfor nærmest strøg direkte fra lufthavnen og ud til barerne i Thorshavn, hvilket har skabt vrede hos borgere på Færøerne. Deres adfærd er nemlig stik imod anbefalingerne på Færøerne.

»Jeg kan godt forsikre jer om, at alle på Færøerne er rasende over den ekstremt ligegyldighed, som de fem har vist os,« siger Jógvan Midjord, som bor på Færøerne, til B.T.

»Jeg selv synes, det er langt ude at rejse nogen steder lige nu. Deres adfærd viser, de er en flok egoister, og jeg synes, de skulle nægtes adgang til Færøerne de næste 25 år.«

På Færøerne er der ingen deciderede restriktioner eller regler – men derimod anbefalinger mod corona.

Ud over at man ved indrejse skal have en negativ test, der er højst 72 timer gammel, bliver man ved ankomsten testet igen. Her anbefales det så, at man går i isolation i seks dage, hvorefter det er tilladt at færdes i landet. Det gælder også på barer og restauranter, som – modsat i Danmark – er åbne.

Vagtlederen hos Føroya Politi på Færøerne, Hildur Hentze, siger til B.T., at folk i landet går meget op i at efterleve anbefalingerne, hvorfor det er muligt at have så meget åbent.

Om natten blev én af de unge kørt hjem af politiet, og vedkommende var meget beruset og kunne ikke finde hotellet Vagtleder Hildur Hentze

Derfor er det ikke velset, at fem danskere, alle i midten af 20erne, har ignoreret anbefalingerne. Sagen er også beskrevet i det færøske medie Dagur.

»Det er et problem og lidt kedeligt, at danskere uden egentlig tilknytning til Færøerne ikke holder anbefalingerne.«

»På Færøerne har vi ikke så mange respiratorer som i Danmark, så derfor er folk bange for, at smitten kommer igen.«

Hildur Hentze forklarer videre, at de fem unge havde planlagt en såkaldt pubcrawl, hvor man går fra bar til bar på én aften. Men det var ikke alle barer i Thorshavn, der var med på den idé.

»I en bemærkning på en bar nævnte de, hvorfor de var dér. Bagefter valgte personalet at smide dem ud og spritte hele baren af.«

»Om natten blev én af de unge kørt hjem af politiet, og vedkommende var meget beruset og kunne ikke finde hotellet.«

Vagtlederen bekræfter, at historien om de danske unge har nået mange på Færøerne. Politiet har da også modtaget adskillige opkald fra færinger med informationer om, hvor de unge har været.

»Folk har ringet meget ind. De har også været bekymret og utrygge over, hvad de har skullet foretage sig. Det bedste, vi kan sige, er, at man skal holde anbefalingerne og husk at spritte af.«

Om smitten på Færøerne er steget efter danskernes besøg, vides ikke endnu. Testcentrene har lukket om søndagen, og nye tal ligger derfor først klar mandag aften.

Hildur Hentze siger afsluttende, at de fem unge tager hjem igen mandag eller tirsdag.

Politiet på Færøerne kan ikke udstede bøde i sagen, da der som nævnt gælder anbefalinger – og ikke restriktioner og regler.