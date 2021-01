Alle indbyggere i den østrigske landsby Sankt Anton har fået et brev i postkassen. Politiet har fået særlige ordrer:

Hold skituristerne væk!

For mens både Danmark og Østrig er lukket ned i kampen mod coronavirus, vælger en hel del danske unge at glemme ansvar og samfundssind og i stedet boltre sig på pister og til afterski i de østrigske alper.

De omgår indrejseforbuddet til landet ved at melde sig som arbejdssøgende, siger Helmut Mall, som er borgmester i Sankt Anton til DR Nyheder.

Han kan ikke sætte tal på, hvor mange danskere der har fundet vej til Sankt Anton. Ifølge borgmesteren er der omkring 300 sæsonarbejdere i byen, hvoriblandt der også er 'en del danskere'.

Men han har en klar opfordring:

»Jeg vil gerne sige til unge danskere, der har lyst til at stå på ski i Alperne: Bliv hjemme! I er mere end velkomne, når vi har lagt pandemien bag os. Bare ikke lige nu.«

Ifølge DR vækker sagen opsigt og forargelse i østrigske medier. Her frygter man, at de nye mutationer vil blive spredt i Østrig på grund af de unge skiturister, og man undrer sig over, at de lokale myndigheder samt indenrigsministeren ikke slår hårdere ned på de ulovlige skiturister.