Billeder fra midt- og vestjyske vildtkameraer viser, at danske ulve er mest aktive i døgnets mørke timer.

Forskerne er nu blevet lidt klogere på de danske ulves døgnrytme.

Gennem fire år har vildtkameraer i Midt- og Vestjylland taget 385 billeder af forbipasserende ulve.

Dato og klokkeslæt er registreret, og konklusionen er klar, fortæller seniorforsker Peter Sunde fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

- Det viser gennemgående, at ulvene er aktive fra omkring klokken 20 om aftenen til omkring klokken 8 næste morgen.

- Så tager de tilsyneladende en lang middagslur fra omkring klokken 10 om formiddagen til ved 17-18 tiden om eftermiddagen, siger han.

Den nye viden, der offentliggøres i tidsskriftet Flora & Fauna, kommer ikke helt bag på forskerne:

- Når vi ser på verdensplan, så er ulve gennemgående overvejende nataktive. Det er den bedste måde at undgå at støde ind i mennesker på, siger Peter Sunde.

Derudover afspejler det ifølge forskeren, at ulvens byttedyr - først og fremmest hjortevildt - også er mest aktive om natten.

Billederne stammer dels fra området omkring Ulfborg, som er hjemsted for en ulvefamilie med op til seks ulvehvalpe. Dels fra det centrale Midtjylland, hvor der også er gentagne observationer af ulv.

Når der er hvalpe, ser forskerne en tendens til ændret døgnrytme med flere fotos af ulve i dagtimerne:

- Vi kan se, at i perioder med et ulvekobbel, så er der flere observationer af ulve i dagslys.

- Der er mange flere billeder af hvalpe, fordi de har en mere udflydende døgnrytme end de voksne, siger Peter Sunde.

Det nye studie afkræfter ifølge forskeren forestillingen om, at danske ulve skulle være mindre sky over for mennesker end ulve i andre lande.

- Det observerede aktivitetsmønster tyder således ikke på, at danske ulve har udviklet en højere grad af tolerance for mennesker i det tætbefolkede danske landskab end i områder med mindre menneskelig færdsel, skriver forskerne fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus.

Det seneste skøn er, at der er fem voksne ulve og seks hvalpe på dansk grund.

Ulven, der er fredet, genindvandrede i 2012 til Danmark efter næsten 200 års fravær.

/ritzau/