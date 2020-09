Rejserestriktioner og grænselukning på grund af corona kan ses på passagertallene for de danske udlandsfærger.

Flere danskere har holdt årets sommerferie i Danmark på grund af rejserestriktioner til udlandet. Og de danske grænser har været lukket for mange udenlandske turister.

Det har kunnet mærkes på de danske udlandsfærger til Tyskland, Sverige og Norge.

Her er passagertallene i juni, juli og august halveret i forhold til samme periode sidste år for Scandlines, Fjord Line, ForSea og DFDS.

Det viser tal fra Danske Rederier.

Det skyldes især rejserestriktioner og grænselukning, fortæller Jacob K. Clasen, som er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.

- Vi var klar over, at sommeren ikke ville blive som normalt, og at rejselysten ville være mindre. Men rejselysten har været markant mindre, end vi havde forventet, siger han.

Udlandsfærgerne har normalt 41 procent af deres passagerer i sommermånederne. Det gør det ekstra problematisk, at sommeren ikke har givet flere passagerer på udlandsfærgerne.

- Vi så under nedlukningen i foråret, at ruter var midlertidigt lukket, eller at visse ruter sejlede med nedsat frekvens. Det kan blive nødvendigt igen.

- Men i de kommende måneder er vi afhængige af, at der kommer styr på smittetallene, og at rejserestriktionerne bliver fjernet. Så kommer rejselysten forhåbentligt igen, siger Jacob K. Clasen.

På Scandlines to ruter Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock er passagertallet for sommeren faldet med 57 procent sammenlignet med sommeren sidste år.

Administrerende direktør i Scandlines Søren Poulsgaard Jensen mener også, at det især er grænselukningen, som har resulteret i de lave passagertal.

- Corona som sådan havde nok ikke gjort et fald på 57 procent, men regeringens lukning af grænserne og dens forsøg på at få folk til at blive hjemme har i hvert fald skubbet den udvikling meget kraftigt, siger han.

Danske færgeselskaber har benyttet sig af regeringens hjælpepakker til at sende medarbejder hjem på lønkompensation og hjælp til at dække fast udgifter.

Men den dårlige sommer kommer alligevel til at koste arbejdspladser i Scandlines, siger Søren Poulsgaard Jensen.

- Det tyder på et ganske voldsomt omsætningstab for os, som vi ikke er færdige med at gøre op endnu.

- Jeg tror ikke, det kommer til at gøre noget for udbuddet på ruterne, men det siger sig selv, at der kommer til at være konsekvenser for arbejdspladserne, siger han.

/ritzau/