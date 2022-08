Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De er styrtende rige, en del af den herskende elite og forbundet til magtens hårde kerne i Rusland.

Men de famøse oligarker tjener også mange af deres penge i Vesten.

Flere af dem ejer blandt andet populære turisthoteller på Europas mest besøgte sommerdestinationer.

Hoteller, som kan bookes via de danske rejseselskaber Spies, DTF Travel og Peacock Travel.

Det viser en gennemgang af russiske rigmænds aktiver i hotelbranchen. Og det får nu flere af rejseselskaberne til at reagere på informationerne.

B.T. har identificeret seks prominente russiske rigmænd som ejerne bag hotellerne hos de danske rejseselskaber.

Tre af de russiske milliardærer figurerer på internationale sanktionslister mod oligarker.

Resten har enten forbindelser til Putin eller skabt deres rigdom i Rusland og gennem tætte kontakter til landet.

Alt imens de danske selskaber sælger rejser til de russiskejede hoteller, forsøger Danmark og Vesten at presse Rusland og ramme den russiske elite på grund af krigen i Ukraine.

Øverst fra venstre Yuri Gushchin, Andrei Kostin, Aleksandr Klyachin, Ivan Savvidis, Len Blavatnik og Vladimir Doronin. Foto: Mikhail Metzel, Azimut Hotels, Sakis Mitrolidis/AFP, Evan Agostini, Privat. Vis mere Øverst fra venstre Yuri Gushchin, Andrei Kostin, Aleksandr Klyachin, Ivan Savvidis, Len Blavatnik og Vladimir Doronin. Foto: Mikhail Metzel, Azimut Hotels, Sakis Mitrolidis/AFP, Evan Agostini, Privat.

Og navnene på de russiske hotelejere overrasker derfor også Elisabeth Schimpfössl, som er lektor i sociologi og politik på Aston University.

Elisabeth Schimpfössl er også forfatter til en bog om russiske milliardærer og kender derfor deres navne og baggrund.

»Der er flere kendte navne på listen, hvor ethvert rejseselskab kan sige selv, at man ikke bør sælge rejser til deres hoteller.«

»Uanset om de er tætte på Putin og Kreml, hvilket nogen er mere end andre, så er de alle en del af en elite, som Vesten sanktionerer.«

Der er den græsk-russiske Ivan Savvidis med en formue på over 11 milliarder kroner, som har været medlem af det russiske parlament for Putins parti.

Savvidis ejer gennem Belterra Investments Porto Carras Grand Resort i Grækenland og driver Makedonia Palace Hotel.

Begge hoteller sælger Spies og DTF Travel rejser til.

Vil du holde ferie på et hotel, som er ejet af en russisk oligark?

Der er også Yuri Gushchin, som er blevet rig på at producere slik i sovjettiden og senere Rusland.

Gushchin har i dag slået sig ned på Seychellerne, hvor han gennem investeringsselskabet Guta Group ejer Coral Strand Hotel og Savoy Seychelles Resort & Spa.

Ophold på hotellerne kan også bookes hos Spies og DTF Travel.

Der er også den sanktionerede Putin-allierede Andrei Kostin, som står bag det luksuriøse Hotel Tannenhof i St. Anton i Østrig.

Det kan danskere booke gennem selskabet Peacock Travel og DTF Travel.

Her er rigmændenes hoteller Yuri Gushchin – 7,3 milliarder kroner Har tjent store dele af sin formue på at producere slik i sovjettiden og senere i Rusland. Gushchin har været på USAs liste over oligarker med tætte forbindelser til Putin. Ejer Coral Strand Hotel og Savoy Seychelles Resort & Spa, som kan bookes hos Spies og DTF Travel. Ivan Savvidis – 11,7 milliarder kroner Græsk-russisk forretningsmand, som har aktier i et russisk tobaksselskab. Han ejer halvdelen af et græsk fodboldhold og har tidligere siddet i det russiske parlament for United Russia, som er pro-Putin. Ejer Porto Carras Sithonia Beach og leaser Makadonia Palace Hotel, som kan bookes hos Spies og DTF Travel. Andrei Kostin – 3,3 milliarder kroner Russisk bankmand, som står i spidsen for den statsejede VTB Bank. Han er ad flere omgange sanktioneret af blandt andet USA, EU og Storbritannien. Ejer det luksuriøse Hotel Tannenhof i St. Anton i Østrig, som kan bookes hos DTF Travel og Peacock Travel. Vladislav Doronin – 7,3 milliarder kroner Født i Rusland, men skulle have europæisk statsborgerskab. Nægter at have forbindelser til Rusland og Putin. Han nægter også at være oligark. Er international ejendomsudvikler og stifteren af Capital Group i Moskva. Han ejer desuden Aman Resorts, som driver flere hoteller – herunder Aman Hotel og Amanpuri Phuket, som kan bookes hos Profil Rejser. Len Blavatnik – 222,6 milliarder kroner Født i Ukraine og opvokset i Rusland. Han emigrerede til USA i 1978. Han blev rig på at sælge sine aktier i det russiske olieselskab TNK-BP. Gennem Access Industries ejer han Grand Hotel du Cap-Ferrat, Faena Miami, Faena Buenos Aires og One&Only Ocean Club Bahamas, hvor flere kan bookes hos DTF Travel og Peacock Travel. Aleksandr Klyachin – 10,2 milliarder kroner Ejer en af de største hotelkæder i Rusland under navnet Azimut. Han har tjent sin formue i Moskvas ejendomsmarked. Han er desuden storinvestor i Exillion Energy, som udvinder olie i det nordlige Rusland. Der er flere hoteller fra Azimut-kæden i Tyskland, som kan bookes hos DTF Travels. KILDE: Forbes

Det er ikke kun politikerne, men også danske forbrugere, der har et udbredt ønske om at straffe Rusland.

I en YouGov-undersøgelse fra marts svarer mere end to tredjedele af danskerne, at de går ind for at stoppe gasimport fra Rusland.

Vagn Jelsøe, chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk, efterlyser derfor også en større gennemsigtighed for forbrugerne.

»Det bør være så tydeligt som muligt, hvem der ejer hotellerne. Vi ved, at der er forbrugere, der i øjeblikket efterlyser de her informationer.«

Det bedste råd fra Vagn Jelsøe er, at man som forbruger spørger ind til sit hotel hos rejseselskabet.

B.T. har foreholdt rejseselskaberne information om hotelejerne, og her er reaktionen prompte.

Spies oplyser, at de i foråret gennemgik hotellerne for at fjerne dem med russisk ejerskab. Alligevel er to af de omtalte hoteller »sluppet igennem nåleøjet«, forklarer firmaet. Efter B.T.s henvendelse vil Spies nu stoppe samarbejdet.

Også DTF Travel melder tilbage, at de på baggrund af B.T.s informationer nu fjerner hotellerne fra deres hjemmeside og stopper alt salg til dem.

B.T. har endnu ikke hørt tilbage fra Peacock Travel og Profil Rejser på spørgsmålet om, hvilke overvejelser de gør sig om at udbyde hotellerne.