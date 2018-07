Kufferterne var pakket og tjekket ind i Hamborg lufthavn, og forude ventede en uges afslapning på den græske ferieø Kreta for Sara Qvist og hendes mand og to børn på henholdsvis seks og ni år.

Men flyet fra det litauiske selskab Small Planet Airlines dukkede aldrig op, og familien måtte tage hjem til Rødekro.

»Det var en enorm skuffelse at have brugt penge og kræfter på en ferie, der ikke blev til noget. Vi har fået økonomisk kompensation, men det dækker ikke den skuffelse, der var i børnenes øjne,« siger Sara Qvist til B.T.

Familiens fly skulle afgå klokken 6 lørdag morgen, men flyselskabet meldte om 10 timers forsinkelse.

Efter en hel dags ventetid forlod familien opgivende lufthavnen. Hverken de eller deres rejsebureau havde hørt fra Small Planet Airlines. Derfor måtte de overnatte på et hotel i nærheden i håb om at kunne rejse næste morgen.

»Søndag morgen havde vi stadig intet hørt. Vores rejseselskab kunne ikke tilbyde os afgange fra Hamborg den dag, fordi alt var booket, og vi besluttede os for at tage hjem,« siger Sara Qvist, der kalder det en følelsesmæssig rutsjebane ikke at vide, om man kom med sit fly eller ej.

Knap ti timer efter planlagt flyafgang, vidste Sara Qvist og familien stadig ikke, hvornår de kunne komme med flyet fra selskabet Small Planet Airlines. Vis mere Knap ti timer efter planlagt flyafgang, vidste Sara Qvist og familien stadig ikke, hvornår de kunne komme med flyet fra selskabet Small Planet Airlines.

Sara Qvist og familien er ikke de eneste, der har følt sig snydt af Small Planet Airlines. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan 40 turister har været strandet siden lørdag aften på Kreta i lufthavnen Hiraklion, fordi deres fly til Hamborg er aflyst.

Mandag aften er familien Qvist stadig ikke kommet på ferie.

»Vi vil gerne advare alle mod at flyve med Small Planet Airlines. Vi ønsker at bringe budskabet videre, så folk kan nå at finde en anden løsning,« siger Sara Qvist.

Sara Qvist er ikke den eneste, som B.T. har talt med, der advarer mod selskabet. For en måned siden rejste Stine Lynggaard Krarup med sin mor, bror og fireårige datter til Kreta fra Kastrup Lufthavn med Small Planet Airlines.

Sara Qvists boardingpas til flyet, der aldrig dukkede op. Foto: Privat Vis mere Sara Qvists boardingpas til flyet, der aldrig dukkede op. Foto: Privat

Turen derned gik problemfrit, men på vej hjem løb familien Krarup ind i problemer.

»Vi ventede i to timer, før en dame dukkede op ved skranken og fortalte, at der var sket en fejl, og flyet til Kastrup kun kunne have 70 personer om bord,« siger Stine Lynggaard Krarup og fortsætter:

»Der opstod totalt kaos, og folk gik i panik. Alle pressede sig frem mod skranken, fordi de gerne ville med.«

Stine Lynggaard Krarup og familien kom med flyet, da børn og folk med medicinske behov blev prioriteret. Men inden turen gik mod Kastrup, havde de et 'mærkeligt' stop i Polen.

»Vi fik at vide, at vi skulle skifte fly, så vi blev kørt væk fra flyet i en bus. Her holdt vi i en time uden mulighed for toiletbesøg eller vand,« siger Stine Lynggaard Krarup, der stadig ikke forstår, hvorfor de skulle skifte fly, da personale og passagerer var de samme som i det første fly.

Stine Lynggaard Krarup og familien landede i Københavns Lufthavn efter timers forsinkelse.

»Vi er lettede over, vi kunne komme med flyet fra Kreta, men vi har advaret alle mod at flyve med Small Planet Airlines,« siger hun.

Det er ikke lykkedes B.T. at komme igennem til Small Planet Airlines, hverken via mail eller telefon.

Kender du noget til sagen? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Kontakt os på Facebook eller 1929@bt.dk.