Missiler og granater regner ned over Ukraines storbyer, og krigen har sendt chokbølger gennem de finansielle markeder.

Aktiekurserne er raslet ned på de europæiske børser, efter Ruslands invasion af Ukraine. Men herhjemme har aktiemarkedet trodset krisen og er skudt i vejret.

De danske eliteaktier i C25-indekset er steget med 3,3 procent fra 23. februar – dagen før Putin invaderede Ukraine – og frem til klokken 10 fredag. Det viser tal, som B.T. har indhentet.

Til sammenligning er aktiekurserne på de europæiske børser i samme periode faldet med omkring syv procent.

»Det er aktier som Vestas og Ørsted, der trækker det danske C25-indeks op. Investorerne har fået færten af, at der kan være meget at vinde ved at skyde penge i de her to danske energiselskaber, hvis den russiske gas til den europæiske energiforsyning skal erstattes med noget. Det kan i høj grad blive vindenergi, og det står de to danske selskaber til at profitere af,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

Vindmøllegiganten Vestas’ aktiekurs er steget over 20 procent siden 23. februar og frem til klokken 10 fredag, mens Ørsted-aktien er steget med omkring 14 procent.

Også medicinalaktier som Novo Nordisk, Coloplast, Lundbeck og Ambu har kurspilen i positivt terræn. For eksempel er Novo-aktien steget med cirka otte procent, siden Putin sendte sine tropper ind i Ukraine.

De store danske medicinalselskaber opfattes af investorerne som en sikker havn i usikre tider. Det øger efterspørgslen på solide, danske selskaber og sender kursen op.

Danske medicinalselskaber som Novo Nordisk har haft stigende aktiekurser, siden Ruslands invasion af Ukarine. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danske medicinalselskaber som Novo Nordisk har haft stigende aktiekurser, siden Ruslands invasion af Ukarine. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Medicinalselskaberne giver investorerne en stabil indtjening, og de her selskaber bliver ikke så hårdt ramt af krisen. De er heller ikke omfattet af sanktioner,« siger Jacob Pedersen.

Samtidig har investorerne ifølge Jacob Pedersen taget bestik af, hvordan de danske eliteaktier klarede sig, da coronakrisen skyllede ind over verden i foråret 2020.

Efter et brat, men kort fald, genrejste de danske aktier sig med nye kursrekorder og viste sig at være en guldrandet investering sammenlignet med stort set alle andre aktiemarkeder.

»Investorerne er ikke dumme. De kan godt huske, hvor godt de danske aktier klarede sig under coronakrisens enorme usikkerhed.«

»Nu er der usikkerhed igen, og investorerne har set, at de danske selskaber er dygtige og omstillingsparate,« siger Jacob Pedersen.

Halvdelen af de danske C25-selskaber har haft stigende aktiekurser siden 23. februar. Andre har måttet se kurserne falde.

Det gælder blandt andre Carlsberg, Rockwool og FLSmidt, der har større dele af deres aktiviteter placeret i Rusland.

Spørgsmålet er, hvordan man som helt almindelig småsparer skal forholde sig til uroen på både det danske og de internationale aktiemarkeder. Skal man holde fast i det, man har, eller sælge ud og købe nyt?

Jacob Pedersen siger, at selvom Sydbank har skruet en anelse ned for anbefalingen om at købe europæiske aktier, tror Sydbank fortsat mere på europæiske aktier end på amerikanske og andre globale aktier.