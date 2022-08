Lyt til artiklen

Det danske aktiemarked er kommet i hopla oven på de store fald efter Ruslands invasion af Ukraine.

Juli blev den bedste måned nogensinde for de 25 største aktier i det danske eliteindeks C25.

Det skriver Finans.dk.

Eliteaktierne, som blandt andet tæller Vestas, Ørsted, Mærsk og Novo Nordisk, steg samlet med hele 12 procent i juli, og siden den seneste kursbund i juni i år er eliteindekset steget med bundsolide 17 procent.

De danske eliteaktier er dog ikke helt tilbage på toppen. De er fortsat nede med 12,5 procent siden indeksets kursrekord i november 2021.

Men hvordan kan det være, at aktierne stiger, når alle taler om, at både den danske økonomi og verdensøkonomien er på vej ned i gear – måske endda på vej ind i en slem recession med stigende arbejdsløshed til følge?

Det handler om centralbankernes rentepolitik. Investorerne havde en forventning om, at den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank ville sætte renterne markant op i de kommende måneder for at tæmme den løbske inflation.

Høje renter kvæler væksten og får aktiekurserne til at falde. Det var det, vi så helt frem til juni i år.

Men nu forventer investorerne, at den truende recession vil få centralbankerne til at holde lidt igen med de bebudede rentestigninger, fordi en recession i sig selv ventes af ville tæmme inflationen.

Og lavere rentestigninger end tidligere forventet får investorerne til at vejre morgenluft på aktiemarkederne.

Investorerne tør nu igen kaste deres penge efter kvalitetsselskaber som de danske C25-selskaber, fordi investorerne tror på, at de vil give et bedre afkast end hidtil antaget. Det får aktiekurserne til at stige.

Men ingen ved, om den nuværende optur bare er et lille, midlertidigt lys i mørket, før den helt store nedtur måske rammer aktiemarkederne.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Vis mere Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

For nylig advarede Bank of America nemlig investorerne om at lade sig rive med af stemningen på aktiemarkedet, og herhjemme er også Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, bange for, at rentemedvinden, som de danske og globale aktier har fået den seneste tid, vender og bliver til modvind, skriver Finans.dk

»Jeg er nok lidt nervøs for, at investorerne undervurderer, hvad der er brug for af pengepolitiske stramninger (rentestigninger, red.). Markederne indregner allerede, at renterne skal ned igen i 2023. Det er ikke det, som centralbankerne lægger op til. Derudover er det muligt, at investorerne undervurderer den fremtidige opbremsning i selskabernes indtjening. Det gør, at der måske ikke venter de mest sprudlende afkast herfra,« siger han.