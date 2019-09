12 procent af de danske studerende tager på studieophold i udlandet. Det er færre end i Sverige og Finland.

Størstedelen af de studerende på en videregående uddannelse foretrækker at læse hjemme på dansk jord.

Det viser en rapport fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

OECD er den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation.

Opgørelsen viser, at 12 procent af danske studerende, som har afsluttet deres uddannelse, har læst i udlandet mindst et semester.

I Finland ligger andelen på 22 procent, og i Sverige ligger den på 14 procent.

- Hvis man har mod på det, synes jeg, man skal tage ud i verden. Det giver en masse nye faglige og sociale perspektiver, som er godt at få med i bagagen, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Også andelen af danske studerende, som tager en hel uddannelse i udlandet, er mindre end i nabolandene. I Danmark drejer det sig om to procent af de studerende, hvor det i Sverige og Finland er fire procent.

Som studerende kan man få støtte til et studieophold i udlandet gennem for eksempel EU's uddannelsesprogram Erasmus+ eller Nordplus, som er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram.

Erasmus+ uddeler knap 270 millioner kroner i år til blandt andet projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Nordplus har et årligt budget på 68 millioner kroner.

- Der er rigtig gode muligheder for at få støtte til at læse i udlandet, hvad enten man vil tage en hel uddannelse eller et enkelt semester.

- Faktisk bliver der løbende afsat flere penge til Erasmus+ programmet, så endnu flere studerende kan komme ud i verden, siger uddannelses- og forskningsminister.

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene.

/ritzau/