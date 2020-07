Ifølge spillestedernes interesseorganisation bliver økonomien svær, da de må afvise størstedelen af gæsterne.

Spillesteder landet over frygter at gå konkurs, når de må åbne igen med de nuværende retningslinjer i genåbningens fase 4.

Det ser nemlig ud til, at spillestederne skal afvise op til 90 procent af deres gæster ved genåbningen.

Det skriver DR.

Ifølge Esben Marcher, chef i Dansk Live, er der dårlige udsigter for spillestederne, hvis de skal afvise langt størstedelen af deres gæster ved genåbningen.

- Vi bliver bedt om at åbne, men også bedt om at dø, siger Esben Marcher til DR.

- Kasserne er tomme, så der er ikke penge at stå imod med.

I Kulturministeriets udkast til retningslinjerne for spillestederne er der krav om fire kvadratmeter plads for hver gæst.

Ifølge DR svarer det til, at en koncertsal med plads til 430 gæster kun kan rumme 50.

Det kalder på en løsning for spillestederne, mener blandt andre Charlotte Broman Mølbæk, kulturordfører for SF.

- De er i en fastlåst situation, som vi har sat dem i, og derfor bliver vi nødt til at hjælpe, siger Charlotte Broman Mølbæk til DR.

- Jeg foreslår, at ministeren indkalder til hasteforhandlinger inden sommerferien.

Kulturordfører for Venstre Britt Bager taler ligeledes for kompensation til spillestederne. Det samme gør Zenia Stampe, kulturordfører for De Radikale.

Alle ordførerne taler for at finde en løsning hurtigst muligt.

/ritzau/