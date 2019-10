Det er søndag eftermiddag, og om lidt sætter du dig solidt ned i sofaen for at se det største danske fodboldopgør: FC København mod Brøndby.

Men for at gøre kampen lidt mere spændende, går du ind på din Danske Spil-app og satser 50 kroner på, at københavnerne tager sejren.

Sejren til FC København giver odds 1,83 igen, så med 50 kroner som indsats vil du vinde 91 kroner og 66 øre.

Og netop det beløb ville ryge ind på din konto, hvis du spillede på store bookmakere som Unibet, Bet365 og Nordicbet.

Men ikke på Danske Spil.

Der vil din saldo stå på 91,00 kroner.

Billedet viser, hvordan der på de andre store bookmakere - Unibet, Bet365 og Nordicbet - udbetales ører, men at Danske Spil (øverst til højre) runder ned til 16 kroner. Vis mere Billedet viser, hvordan der på de andre store bookmakere - Unibet, Bet365 og Nordicbet - udbetales ører, men at Danske Spil (øverst til højre) runder ned til 16 kroner.

Hvorfor, tænker du. Jo, fordi Danske Spils system simpelthen hverken kan finde ud af at udbetale ører eller at runde op.

»Vi vil rigtig gerne udbetale de her ørebeløb, men vores system kan ikke. Vi håber at kunne lave om på det inden for en overskuelig fremtid, men vi har ikke en tidshorisont,« fortæller Jens Nielsen, der er sportspilschef i Danske Spil.

Har du haft problemer med en bookmaker? B.T. sætter i den nærmeste fremtid fokus på bookmaker-branchen og sager, hvor kunder bliver udelukket uden grund, får konfiskeret penge og noget helt tredje. Har du haft en sag kørende med en bookmaker, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet? Så send en mail til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Helt konkret betyder det, at uanset om du vinder 90,01 eller 90,99 kroner på et sportsvæddemål hos Danske Spil, så vil bookmakeren altid kun udbetale 90 kroner til dig.

Pressechef i Danske Spil, Marie Westergaard, kan ikke oplyse, hvor meget danskerne mister på den manglende udbetaling af ører, men henviser i stedet til en gammel udtalelse til bettingmediet BetXpert.

Her fortalte hun i 2017, at det drejer sig om »et sekscifret beløb i den lave ende«, som danskere hvert år mister på baggrund af Danske Spils fejl.

Men kan du ikke forstå, at man som kunde føler sig uretfærdigt behandlet, hvis man finder ud af, at I altid runder ned?

»Jo, det kan jeg godt forstå, og det er også derfor, at vi rigtig gerne vil udbetale de rigtige beløb, og det ville også være det bedste og mest retfærdige. Men vi kan ikke med det her system,« fortæller Jens Nielsen, der dog understreger, at det kun er ved væddemål på mindre end 100 kroner, at man kan ende med gevinster med ørebeløb i, fordi Danske Spil maksimalt kører med to decimaler.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man ikke imponerede af hverken Danske Spils system eller undskyldninger.

»Vi synes, det er meget uheldigt, at forbrugerne ikke får udbetalt den rette gevinst. Godt nok drejer det sig om ører pr. spil, men det løber jo op i det lange løb. Det er ikke rimeligt, for som forbruger har du ret til at få den hele gevinst,« fortæller Ida Marie Moesby, der er økonom i Forbrugerrådet Tænk.

Selv forklarer Danske Spil altså, at deres system ikke kan håndtere ører eller en oprunding, og at de desuden også har skrevet ind i deres spilleregler, at man altid runder ned.

Men den går ikke.

»Jeg køber ikke helt argumentet med deres system, for vi kan se mange betalingsystemer, der kan håndtere ører. Og hvis man ikke kan få hele gevinsten, skal det fremgå meget tydeligt, at man altid runder ned, og det er ikke tydeligt, at man skriver det ind i et sæt spilleregler, man aktivt skal finde et sted på hjemmesiden,« fortæller Ida Marie Moesby.

Som du kan se på billedet længere oppe i artiklen, så er Danske Spil den eneste af de store bookmakere i Danmark, der ikke formår at udbetale ørebeløb.

Derfor sidder du nok med ét spørgsmål: Er det ikke ulovligt?

Det har B.T. spurgt Forbrugerombudsmanden om.

»Der kan være gode grunde til at runde op eller ned, men hvis der altid tages hensyn til den ene part, så kan det være et urimeligt aftalevilkår og derfor være i strid med markedsføringsloven. Men det er en sag, som vi først skal tage stilling til,« fortæller Carsten Strøjer, der er specialkonsulent ved Forbrugerombudsmanden.

Tal fra Spillemyndigheden viser, at danskerne i alt tabte 2,5 milliarder kroner i sportsbetting i 2018.

Oplever du tegn på at have et spilleproblem? Så kan du ringe til Center for Ludomani på 70111810, hvor du kan få gratis og professionel rådgivning og behandling.