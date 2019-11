Inden længe skal du vise ID, hvis du vil oddse eller lignende i en kiosk eller et supermarked.

Danske Spil planlægger nemlig at indføre krav herom hos de mere end 3.000 forhandlere i landet. Men det er ikke et helt almindeligt ID, spillere skal kunne fremvise.

Der er tale om et såkaldt spilkort, som kan fås både fysisk og elektronisk, lyder det i en pressemeddelelse.

Selve IT-systemet omkring kortet er endnu ikke helt på plads, men hos Danske Spil forventer man, at det er færdigt inden for de kommende måneder.

Dermed betyder det også, at spilkortet er klar til at blive taget i brug i løbet af 2020.

Når Danske Spil vælger at indføre et sådant krav om ID, er det for til dels at registrere alle spil, men også for at sikre, at spil ikke sælges til mindreårige eller bliver udnyttet af kriminelle.

Det forklarer Susanne Mørch Koch, der er administrerende direktør i Danske Spil:

»Danske Spil er hele Danmarks spilleselskab, og vi vil ikke tolerere, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt vores tilbud til danskerne om hyggelige og sjove væddemål kommer i hænderne på vores børn og unge eller misbruges til at vaske ulovlige penge hvide,« lyder det i pressemeddelelsen.

Hun understreger, at spilvirksomheden i forvejen gennemfører kontroller på området, men at spilkortet er endnu et skridt i retningen mod at sikre forsvarligt spil.

Et skridt, der formentlig kommer til at kunne ses på bundlinjen. På den dårlige måde. Hvor stort tabet konkret bliver, er dog ikke muligt at forudsige.

»Det må forventes, at en del af det spontane spil vil falde bort, og at det vil koste os et betydeligt trecifret millionbeløb på vores omsætning i hvert fald på den korte bane. Den nedskrivning må vi tage, ganske enkelt fordi vi ikke vil acceptere alternativet«, siger Susanne Mørch Koch.

Som det eneste spil vil Lotto ikke være omfattet af det nye krav om ID, lyder det. Dette, fordi spillet som udgangspunkt ikke bliver forbundet med ludomani eller hvidvask.