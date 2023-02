Lyt til artiklen

Måske ligger der en million kroner og venter på dig.

I en pressemeddelelse efterlyser Danske Spil en vinder, som den 18. januar vandt 1.000.000 kroner i talspillet Keno.

Vinderkuponen er købt den 18. januar klokken 10.10 på Shell-tanken i Glamsbjerg på Fyn, men den heldige har endnu ikke meldt sig.

Malene Mølgaard, der er administrerende direktør for Danske Lotteri Spil, som står bag Keno-spillet siger:

»Vi ser af og til, at folk ikke lige får tjekket deres kuponer, og så har de den liggende i baglommen eller hængende på køleskabet uden at vide, at den er mange penge værd.«

Hun ser frem til at kunne udbetale pengene til vinderen.

»Hver gang vi efterlyser en vinder, så betyder det jo også, at der et eller andet sted derude er en dansker, som stadig har en helt fantastisk glædelig overraskelse til gode, og det er en vældig rar tanke,« siger hun.