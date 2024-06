Hele tre danske mangemillionærer blev der fundet ved tirsdagens Eurojackpot-trækning.

Men en af dem mangler at melde sig.

Så nu efterlyses vedkommende af Danske Spil.

Der er tale om vinderkupon, som er købt i Føtex i Møllergade i Svendborg på Fyn – og den har en værdi af helt præcis 50.002.197 kroner.

»Vinderen fra Fyn må meget gerne give os et kald hurtigst muligt. Så giver vi en brunsviger sammen med de 50 millioner kroner,« siger Malene Mølgaard, direktør for Danske Spils lotterier.

Det blev på alle måder en historisk dansk trækning i Eurojackpot forleden.

En dansker vandt således førstepræmien på hele 760.818.030 kroner, hvilket er den største gevinst nogensinde vunder af en dansker.

Her har vinderen meldt sig efter at have købt kuponen i 7-eleven på Trianglen i København.

Derudover var der så to danske vindere af andenpræmien, hver på 50.002.197 kroner.

Her har en mand bosiddende i den nordvestlige del af Region Hovedstaden meldt sig som den ene, og nu mangler så bare den anden vinder fra Svendborg.

Her kan du se de største danske gevinster i det fællesuropæiske Eurojackpot-lottospil:

760.818.030 kroner, juni 2024 (Region Hovedstaden) 759.318.630, 2022 (Region Syddanmark) 315.009.958, 2015 (Region Hovedstaden) 310.785.127, 2021 (Region Sjælland) 210.688.619, 2018 (Region Sjælland) 148.183.435, 2017 (Region Nordjylland) 135.177.015, 2012 (Region Hovedstaden) 114.000.000, 2017 (Region Hovedstaden) 107.000.000, 2022 (Region Syddanmark) 69.678.692,, 2021 (Region Sjælland)

Alle gevinsterne i Danske Spils lotterier er i øvrigt skattefri.