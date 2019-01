Det var ikke kun det danske herrelandshold i håndbold, der i weekenden blev forgyldt. Tre danskere i hhv. Solbjerg, Frederikshavn og Herning kan nu kalde sig Lotto-millionærer.

Mens millionæren i Herning nu har meldt sig, mangler Danske Spil stadig at høre fra både vinderne i Frederikshavn og Solbjerg.

De to vindere i Frederikshavn og Solbjerg havde 0 rigtige, men har alligevel vundet i det såkaldte Millionærgaranti, hvor Danske Spil trækker vindere blandt kuponerne uden gevinst.

Danske Spil tager det roligt med, at de endnu ikke har hørt fra de sidste to vindere.

»Det er tit sådan, at folk spiller inden weekenden, og når de skal have den fornyet op til weekenden opdager de så, at der er gevinst på,« siger Anders Michael Kristensen, der er pressemedarbejder hos Danske Spil.

De to vindere har købt deres kuponer i henholdsvis SuperBrugsen i Solbjerg, der ligger i Aarhus Kommune, samt i Føtex på Rådhus Alle i Frederikshavn.

Vinderen fra Herning vandt ikke bare én million, men hele seks millioner.

Vinderen havde syv rigtige vindertal, og han havde spillet via et abonnement.