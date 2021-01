Det er efterhånden to uger siden, at det sidste felt skulle skrabes – men en dansker er tilsyneladende blevet millionær uden at vide det.

»Så man kan med fordel tælle juletræerne endnu engang, for der mangler altså stadig den sidste vinder af en million skattefri kroner,« siger direktør i Danske Lotteri Spil, Pernille Wendel Mehl.

Derfor efterlyser Danske Spil nu en person, der har vundet topgevinsten i den såkaldte skrabejulekalender.

Indtil videre har nemlig kun fire vindere meldt sig, og der er fem hovedgevinster – på altså hver en rund million kroner. Den får man ved at skrabe sig til 10 juletræer, og derfor lyder meldingen altså til alle, at man måske lige skal tælle efter igen.

De øvrige fire vindere har købt deres gevinstgivende julekalendere her:

Føtex City 2, Cityringen 24, 2630 Taastrup

Meny Nakskov, Havnegade 69, Nakskov, 4900

Superbrugsen Haarby, Algade 41. 5683, Haarby

Kvickly Prøvestenen Helsingør, Birkedalsvej 5, 3000 Helsingør

Og fra Danske Spil lyder det, at man meget gerne vil have lov til at give den sidste million væk.

»Efter så vanvittigt et år, som 2020 har været på grund af corona, så glæder det mig ekstra meget, at fire – og forhåbentlig snart – fem heldige danskere starter 2021 som millionærer,« siger Pernille Mehl:

»Jeg ved godt, at verden stadig er i nedlukning, så der går nok lidt tid før, man kan komme rigtig i gang med at bruge pengene. Men så er der jo god tid til at drømme og planlægge.«