Det er de færreste mennesker, der nogensinde oplever følelsen af at have vundet en milliongevinst i lotto.

Endnu færre spillere får aldrig afhentet deres milliongevinst hos Danske Spil.

Ikke desto mindre er det tilfældet i øjeblikket, hvor spillevirksomheden efterlyser en millionær, som måske endnu ikke selv er klar over, at vedkommende er blevet millionær, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer Danske Spil til, at man tjekker sine kuponer en ekstra gang, og eventuelt også kigger efter i lommer eller skuffer, i tilfælde af at man skulle ligge inde med vinderkuponen.

»Det ville da virkelig være ærgerligt at have vundet en milliongevinst og så ikke få pengene. Det er jo næsten ikke til at holde ud at tænke på,« siger Presse- og Kommuikationsrådgiver hos Danske Spil, Camilla Cornelius i pressemeddelelsen.

Ejeren til den efterlyste vinderkupon, der er købt i november 2019 er på én million kroner.

Præmien er opnået gennem den såkaldte millionærgaranti, hvor man kan blive millionær, selvom man har 0 rigtige på sin lottokupon.

Den heldige vinder har købt 10 rækker hos 7-Eleven på Jernbanevej i Skanderborg.

At Danske Spil offentligt vælger at efterlyse en millionær skyldes, at det typisk får folk til at tjekke deres kuponer en ekstra gang, fortæller Camilla Cornelius.

»Vi har oplevet flere gange, at når vi går ud og efterlyser vindere, så får det mange til lige at tænke over, om de mon har en kupon et sted, som ikke er blevet præmiesøgt,« siger hun og fortsætter:

»Eller også bliver de mindet om det, når de er nede hos købmanden eller andre steder i det lokale miljø. Det er jo noget, der får folk til at tale sammen,« siger Camilla Cornelius i pressemeddelelsen.

Sidder du med den heldige kupon, skal du gå ned og få den præmiesøgt hos din nærmeste forhandler. Derefter skal du enten gå ind på Danske Spils hjemmeside eller kontakte Danske Spils kundecenter.