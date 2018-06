Lørdag aften blev en endnu ukendt dansker ti millioner kroner rigere. Det skete, da Lotto-tallene blev udtrukket og en heldig vinder sikrede sig førstepræmien. Men Danske Spil ved simpelthen ikke, hvem der har vundet og efterlyser derfor vinderen.

»Vi har ikke hørt fra personen. Derfor anbefaler vi, at man hurtigst muligt får tjekket sin kupon. Det kan man gøre alle steder i landet, hvor man kan købe Lotto kuponer,« siger Thea Gade-Rasmussen, der er kommunikationsrådgiver for Danske Spil.

Den kupon, som er ti millioner kroner værd, blev købt i butikken Min Købmand, der ligger Nibevej 518 i Nibe. Danske Spil ved ikke, hvornår kuponen er købt. Kun hvor den er købt. Den kan i princippet være købt for længe siden, da man godt kan sige, at man vil købe en kupon til en bestemt trækning en gang ude i fremtiden. De fleste køber dog bare en kupon til den næstkommende udtrækning.

- Hvad sker der egentlig, hvis man mister sin kupon? Får man så aldrig nogen penge?

»Du må ikke miste din kupon. Køber man en papirskupon, så gør man klogt i ikke at miste den,« siger Thea Gade-Rasmussen, som dog forklarer, at der forskellige systemer, som man kan gennemgå, men det er ikke ensbetydende med, at man endeligt kan dokumentere hvem der har vundet.

Så uden arme, ingen kage og uden kupon, ingen millionærtilværelse.

Hvis man er bombesikker på, at man ikke smider sin kupon væk, så kan man i princippet vente et år på at hente sine ti millioner. Efter et år, så forsvinder pengene ind i puljen igen og så får man kun fingre i dem, hvis man vinder igen.

Danske Spil har desuden ansat såkaldte millionærrådgivere. De er ansat til at hjælpe nyslåede millionærer med at forvalte deres penge på fornuftig vis. De kan også rådgive, hvis millionerne skaber splid i familien eller er årsag til andre problemer.