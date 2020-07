Efter otte måneder vender det danske bidrag til FN-missionen i Mali onsdag tilbage til Danmark.

Onsdag vender et transportfly og 56 soldater tilbage til Danmark efter at have udført mission i Mali. Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside.

Deltagelsen i operationen i Mali blev forlænget fra seks til otte måneder grundet coronavirus.

- Transportfly-bidraget indgår i en rotationsordning med Norge, Portugal og Belgien. Og oprindeligt skulle bidraget være vendt hjem i midten af maj.

- Men så ramte coronakrisen, og FN suspenderede alle rotationer i missionerne for at begrænse smittespredning med coronavirus/Covid-19, skriver Forsvarskommandoen.

Oberstløjtnant Lau Holmstrøm, der er chef for missionen, skriver:

- Jeg sender de varmeste tanker til de pårørende til soldaterne. De har min dybeste respekt for at have holdt ud og passet på Danmark i en svær situation.

Under missionen har det danske transportfly fløjet 77 missioner, hvor der er transporteret 3689 personer og 772,4 ton gods.

/ritzau/