Toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine markeres flere steder i Danmark med ministre og skuespillere.

For to år siden rullede russiske kampvogne ind over grænsen til Ukraine og begyndte, hvad russiske styrker ventede skulle være en kortvarig aktion i landet.

To år efter den skelsættende dag, 24. februar 2022, bliver der stadig kæmpet på de ukrainske slagmarker, hvor Ukraine hver dag forsøger at holde en invasion for døren.

Lørdag på toårsdagen for krigen vil en række kendte navne i Danmark vise deres støtte til ukrainerne med digtoplæsning, gudstjeneste og taler.

I hovedstaden vil man kunne se Københavns Rådhus blive lyst op i Ukraines blå og gule nationalfarver i solidaritet med Ukraine.

Kendte danske navne fra det store lærred og de skrå brædder vil læse digte og tekster op af anerkendte ukrainske forfattere lørdag ved Ukraine House in Denmark i København.

Ghita Nørby, Claes Bang og Sofie Gråbøl vil recitere seks fremtrædende ukrainske digteres værker på dansk og engelsk.

De ukrainske digtere, som blandt andre er Kateryna Kalytko, Iya Kiva og Halyna Kruk, vil også selv være til stede og læse deres digte op på deres modersmål.

- Brutaliteten i den russiske aggression i løbet af de sidste to år har ofte efterladt det ukrainske folk uden stemme og gjort det svært at udtrykke krigens indvirkning på dagligdagen og håbet for fremtiden, lyder det fra Nataliia Popovych, der er forperson for Ukraine House in Denmark, i en pressemeddelelse.

Godt tre kilometer fra det ukrainske hus bliver dagen også markeret. Foran den russiske ambassade på Østerbro er der lørdag blevet anmeldt en demonstration fra klokken 13 til 15.

Her vil justitsminister Peter Hummelgaard (S), forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, være blandt talerne.

Den danske statsminister er draget længere væk fra hovedstaden for at markere toårsdagen.

Hun vil lørdag deltage i en fredsgudstjeneste for Ukraine i Ribe Domkirke i Sydvestjylland.

Til gudstjenesten i Ribe Domkirke, der begynder klokken 16 og varer en time, deltager også herboende ukrainere.

Dagen bliver også markeret andre steder rundtom i verden.

I Finland, der grænser op til Rusland, vil regeringen vise sin solidaritet ved at hæve det ukrainske flag side om side med det finske ved regeringsbygningen.

I USA samles ukrainere og amerikanere foran Lincoln Memorial i Washington D.C. for at markere toårsdagen for den russiske invasion.

/ritzau/