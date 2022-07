Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det sendte chokbølger gennem landet, da tre mennesker blev dræbt, fire blev alvorligt såret og flere kom lettere til skade efter et skyderi i Field's søndag aften.

Mange måtte gemme sig i baglokaler i butikkerne og blev bedt om at være fuldkommen stille. Andre løb for deres liv og flygtede fra centret, mens de hørte adskillige skud blive affyret.

Den tragiske hændelse har sat dybe spor – ikke mindst i landets mange storcentre de efterfølgende dage.

»Det var helt tydeligt, at dagen i går var meget speciel.«

Sådan fortæller Finn Sture Madsen til B.T. Han er COO for Danske Shoppingcentre, der ejer 18 centre i hele landet – blandt andet Amager- og Frederiksberg Centret samt Glostrup og Lyngby Storcenter.

Han forklarer, at det er en dag, de sent vil glemme, og at de har haft fokus på at tale med kunder og medarbejdere, ligesom vagter er blevet gjort mere synlige end normalt i eftervirkningerne på skyderiet.

»Selvfølgelig har det påvirket os. Og jeg er sikker på, det har påvirket alle. Man er måske mere observant, end man plejer,« siger han.

Han fortæller dog, at indekstallet for alle centrene dagen efter skyderiet var 98. Det betyder, at det var to procent lavere end samme mandag i 2021.

»Det er ikke usædvanligt i vores verden. Det kan ligeså godt være vejret eller andre forhold, der påvirker det,« slår han fast og fortsætter:

»Baseret på tallene har det ikke påvirket kunderne i vores centre. Vi ser det heller ikke som noget, der er storcenterrelateret – jeg ved godt, det er sket i et center, og det er meget uhyggeligt – men jeg tror også, folk har tænkt, det kunne være sket hvor som helst.«

Selvom det har gjort dybt indtryk på alle, håber han dog også på, at folk ikke vil gå rundt med en knude i maven.

»Ligesom politiet også har sagt, så synes jeg, det er vigtigt, at vi fortsætter med at leve vores liv som normalt,« fortæller han.

En 22-årig mand er blevet sigtet for at stå bag skyderiet, og han blev mandag varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling.