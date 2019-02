Adskillige danskere er fortsat strandet i Bangkok, efter et Norwegian-fly fredag blev aflyst.

Lørdag fik feriegæsterne så at vide, at der var arrangeret en ny plan, hvor de kunne få et fly hjem søndag aften. Men søndag morgen kom beskeden så om, at det fly også var ramt af forsinkelse på grund af tekniske problemer.

Det oplyser en af de strandede danskere, Ronja Wedenborg, til B.T.

»Lige nu aner vi ikke, hvad vi skal gøre, og hvad der sker. Jeg skifter mellem at grine og være frustreret.«

Søndag formiddag fortalte repræsentanter på hotellet så, at de ikke skulle tage i lufthavnen overhovedet, da flyet ikke var forsinket, men aflyst. De beder dem samtidig om at checke ud og tage på et andet hotel, mens Norwegian i deres seneste SMS skriver, at de ikke skal checke ud.

»Der er ingen kommunikation, og vi bliver misinformeret, når de siger to forskellige ting. Så vi aner ikke, hvad vi skal forholde os til. Nu kan vi ikke engang blive på vores værelse. Det er kaotisk og enormt frustrerende,« fortæller Wedenborg.

Dermed afventer Ronja og resten af de strandede danskere og håber på det bedste.

»Man tror ikke på noget mere, så nu må vi bare vente og se, hvad der sker.«

Dettte er den seneste SMS, Ronja og mange andre danskere har modtaget fra Norwegian. Modsat siger repræsentanter på hotellet, at de skal cheke ud. Vis mere Dettte er den seneste SMS, Ronja og mange andre danskere har modtaget fra Norwegian. Modsat siger repræsentanter på hotellet, at de skal cheke ud.

Dermed står et hav af danskere nu uden noget planlagt fly.

Samtidig er de blevet bedt om at forlade deres nuværende hotel i den thailandske hovedstad.

Overfor B.T. beklager Norwegian situationen.

»Vi har bedt de passagerer, der er tilbage på hotellet om at vente, til de får en ny opdatering fra os. Hvis det er rigtigt, at de har fået forskellige informationer, er det naturligvis ikke godt. Vi har sendt en sms ud om, at de skal blive på hotellet, indtil de hører fra os igen,« skriver kommunikationschef, Charlotte Holmbergh Jacobsson, i en mail.

Hun oplyser samtidig, at der ikke er bekræftet en ny afgangstid endnu, men at de strandede vil høre nyt, så snart de ved mere.

»Hvis der er passagerer, som føler, at de ikke har modtaget nok information, så beklager vi. Vi forsøger altid at informere passagererne så godt, vi kan.«

Hun oplyser desuden, at hun har fuld forståelse for, at det giver problemer og frustrationer for passagerer, men understreger, at sikkerheden altid er den højeste prioritet.

B.T. følger fortsat situationen i Bangkok tæt.