Insta-værdig, Instagram-venlig, Instagrammable. Pænt barn har mange navne.

Vi påvirker i høj grad hinanden med, hvad vi lægger op på de sociale medier, og det har restauranterne fået øjnene op for.

Hvis deres mad eller indretning fremstår Insta-værdigt eller Instagrammable, betyder det, at det er godt nok til at blive postet på Instagram - og det betyder gratis reklame.

Men hvem sætter dagsordenen for, hvad der er Insta-værdigt?

Spørger man specialist i digital kommunikation og sociale medier David Ledstrup, er det først og fremmest du og jeg, der bestemmer det - fordi vi kollektivt over tid har besluttet, at Instagram er der, hvor vi lægger vores æstetisk flotte billeder op:

»Instagram lægger netop op til at bruge filtre og forskønne tingene. Jeg tror bestemt, nogle restauranter tænker over, at indretning og mad skal være æstetisk, sådan så det bliver Instagrammable og Insta-værdigt,« siger han og fortæller, det er blevet en del af vores kultur:

»Det blevet en del af popkulturen de seneste par år - det her med at tage billeder af mad eller det sted, man er. Det er blevet socialt acceptabelt og endda for nogle også forventeligt.”

Men udover du og jeg er en enorm vigtig spiller i restauranternes branding-spil den såkaldte influencer. En influencer er en, der har indflydelse, høj tiltrækningskraft og engagement med deres følgere.

De fungerer faktisk som datingens wingmen, fortæller David Ledstrup:

»Hvis din ven eller veninde, fortæller en person, at du er superskøn, så virker det altså stærkere, end hvis man selv brager hen til den nærmeste kvinde i baren og siger, ‘jeg er simpelthen for lækker, skal vi ikke snakke sammen?’«

Og det er det samme med mad. Hvis restauranten selv siger, det er lækkert, tror vi ikke lige så meget på det, som hvis andre fortæller os det.

»Det er helt klassisk 'word of mouth', der næsten altid vil være den stærkeste form for markedsføring,« siger David Ledstrup.

»Man kan godt tale om, der er en SoMe-generation, der bliver påvirket af det. Men jeg tror ikke, man kan sætte et lighedstegn mellem alder eller for den sags skyld køn.«

Selvom influencers er et forholdsvist nyt begreb, fortæller SoMe-specialisten, at selve reklamekonceptet er noget, vi altid har kendt. Bare i en ny form.

»Når man tidligere brugte kendisser til at sælge ens produkter, så er det jo samme mekanisme. Nu er det bare blevet meget mere personligt,” siger han.

En Insta-værdig vaffelis

- Som selv Inger Støjberg havde fået nys om

Et eksempel på et sted, der har forstået at udnytte Instagram som platform for markedsføring er Munchies på Christianshavn, der siden november er boomet. Især på Instagram.

Butiksbestyrer Gizem fortæller hvorfor:

Hvad tror du, jeres popularitet skyldes?

»Jeg tror, vores popularitet skyldes de her specielle vafler, som man ikke rigtig havde set i Danmark, før vi kom med dem. De ser sjove ud, de er overdådige - og så ser de gode ud på billeder og smager også godt.«

Har det været en bevidst strategi fra jeres side at brande jer på Instagram og komme ind folks bevidsthed den vej?

»Ja, helt sikkert. Det er den digitale verden, det er 2018 - selvfølgelig skal det se godt ud på Instagram. Det skal vise denne her vibe og mood.«

Hvorfor er det vigtigt, det ser godt ud på Instagram?

»Det er jo næsten gratis reklame, kan man sige. Udover, det smager godt, ser det godt ud. Der er nogle mennesker, der godt kan lide at have flotte ting på deres Instagram, så hvorfor ikke kombinere de to ting?«

Hvordan inddrager I bloggere/influencers i jeres branding?

»Vi synes, de er vigtige for vores butik og vores Instagram, fordi de har en god platform, og de når ud til mange mennesker - og de tager nogle gode billeder. Nu hedder de jo influencers, så de har en god indflydelse på dem, der følger dem.

Hvordan får I bloggere/influencers til at komme ned og tage et billede med jeres is?

»Dem, vi synes, der lægger gode billeder ud, der passer til isbutikken, spørger vi om har lyst til at komme ned og få en gratis is. Det er ikke noget specielt. Vi betaler dem ikke. Og så har vi nogle giveaways på Instagram til dem, der ikke er bloggere, men som tager gode billeder.

Hvad skal der til for, I spørger én, om man vil komme ned og få en gratis is?

»Der skal ikke særlig meget til. Du skal bare kunne tage nogle gode billeder af dine sko, dit ansigt, din mad eller whatever, du har. Det skal se godt ud. Du skal ikke være model, du skal bare kunne finde ud af at lægge filter.«

Er der nogen, der er bandlyst?

»Nej. Men det var meget interessant, da Inger Støjberg kom forbi for et par dage siden. Det var meget interessant, fordi de fleste af vores ansatte faster, og de er ikke på ferie imens. Vores ansatte er meget professionelle, så de serverede bare for hende. Men hun fik ikke gratis. Ingen gratis is til Inger.