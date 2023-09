Stormen Daniel har de seneste 24 timer raseret dele af Grækenland. Og det har danske Rene Bramsen været vidne til på første hånd.

Sammen med sin kone befinder han sig på den græske ø Skiathos, der har været centrum for de massive ødelæggelser, landet er ramt af.

Parret skulle være fløjet hjem tirsdag.

Men det var helt umuligt. Da B.T. talte med ham sent onsdag eftermiddag, var han fortsat strandet.

Rene Bramsen er 57 år og på ferie med sin kone. Foto: Privatfoto.

»Lige nu (onsdag) er vejret godt nok, men mandag-tirsdag … Jeg har aldrig – og jeg mener aldrig – oplevet noget lignende,« siger han.

»Hvis du forestiller dig det værste regnskyl i Danmark, som måske varer en halv time. Så fortsætter det bare sådan i 16 timer. Det har været helt vildt, og der har været vand alle steder.«

Det er særligt den græske region Magnesia, som tæller øerne Volos og Skiathos, som er blevet hærget af regnen.

På 24 timer har regionen fået mellem 600 og 800 millimeter regn under stormen. Det er mere end et gennemsnitligt års nedbør i regionen.

Ifølge det græske beredskab har to mennesker mistet livet, mens fire savnes efter den voldsomme regn.

Undervejs har Rene Bramsen også modtaget adskillige beredskabsmeddelelser fra myndighederne om, at de skulle holde sig indendørs.

»Situationen har været håbløs, men hotellerne har håndteret det rigtig flot. De lokale er også helt paf. Det er kommet fuldstændig bag på dem.«

»Det har også været en anelse utrygt, men jeg føler ikke, vi har været i fare.«

Ødelæggelserne og oversvømmelserne er massive på den græske ø. Foto: hzikas Via X/Reuters/Ritzau Scanpix

Status er, at Rene Bramsen skal flyve hjem tirsdag aften.

Det er i hvert fald det, han forholder sig til. Om end det ifølge ham har været en anelse forvirrende med information fra Spies, som han har booket igennem.

»Vi fik at vide, at vi ikke måtte bevæge os udenfor. Samtidig fik vi en melding om, at vi skulle flyve. Det skulle vi jo så ikke alligevel.«

»Og i dag har vi ikke fået noget af vide om, hvornår vi ville blive hentet. Kun at vi skulle flyve sent, men skulle vi nu også det, eller skal vi sidde i lufthavnen og vente i flere timer?« siger han og tilføjer, at han sagtens kan forstå, at situationen har været ud over det sædvanlige.

Hjem det skal de dog.

Det understreger Sofie Folden Lund, kommunikationschef over for Spies, til B.T.

»Det har været meget voldsomt. Og selvfølgelig er det ikke noget, vi er vant til. Man skal huske, at rigtig mange lokale eksempelvis har fået beskadiget deres hjem og forretninger, som for eksempel hoteller og restauranter.«

»Men helt generelt, så gør vi det alle, både mine kolleger nede på destinationen og herhjemme samt omliggende så godt, vi overhovedet kan i en helt ekstraordinær situation. Vi er rigtig kede af, hvis folk har følt sig misinformeret eller ikke informeret hurtigt og ofte nok, og jeg har stor forståelse for, at man er påvirket af hele situationen. Vejene har været spærret, og det har været umuligt at fragte folk. Det kan vi nu.«

Hun påpeger også, at når krisesituationer som den i Grækenland opstår, er det en større koordineringsopgave, som ikke kun handler om at informere kunder.

»Vi sender tomme fly ned i aften, som henter gæsterne hjem. Det tager tid at arrangere, og derfor kan det godt føles som om, der går lang tid uden informationer.«

»Men det er en stor operation, hvor vi skal finde fly, kalde ekstra mandskab ind. Det skal man også huske. Vi gør det så godt, vi kan.«

Også feriegæster, der egentlig først skulle forlade øen i næste uge, har besluttet at flyve med hjem onsdag aften, fortæller Sofie Folden Lund til Ritzau.

»Nogle har ønsket at komme hjem før. Man finder ikke lige et nyt fly ved at knipse med fingrene, men det er lykkes.«

