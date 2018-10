Fremover skal det være lige så nemt at være patient eller pårørende i sundhedsvæsenet, som det er at være kunde i netbank eller mobilbank.

»Vi tager de første skridt ind i en ny virkelighed, hvor sundhedsvæsenet er til rådighed digitalt for borgeren alle døgnets timer. Og hvor det er slut med at sidde i lægens venteværelse og spilde tiden. Lægen og sygehuset rykker ind i borgernes eget hjem, hvis konsultationen ligeså let kan klares online,« siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman i en pressemeddelelse.

Forslaget kommer fra Danske Regioner i et nyt udspil, der går under navnet ’Trygt, nemt og nært’.

Mere konkret vil regionerne bruge de digitale muligheder til at sætte patienten i centrum, så man i fremtiden kan møde lægen digitalt i de tilfælde, hvor fysisk kontakt ikke er nødvendig. Det betyder foruden at undgå ventetid i et venteværelse, at man også kan undgå transport til og fra lægen.

Kunne du godt tænke dig, at din læge blev mere digital?

Visionen er, at der skal være én digital indgang til sundhedsvæsenet. Det skal ske via app’en 'Min Sundhed', hvor man nemt og hurtigt kan få adgang til lægen digitalt 24 timer i døgnet samt få større kontrol over egne aftaler med sundhedsvæsenet.

Regionerne vil desuden gennemføre kampagnen ’Det ku’ være digitalt’, hvor borgerne kan melde, hvis de oplever en konsultation eller anden kontakt, som ligeså godt kunne have været gennemført online.

Håbet er, at det med tiden vil munde ud i, at ca. hvert tredje besøg hos den praktiserende læge og på et hospitals-ambulatorium bliver digitalt.

Det er også tanken, at den digitale tilgængelighed vil være en gevinst for de pårørende.

Ulla Astmann. Foto: Henning Bagger

Såfremt patienten giver lov, kan de pårørende via app’en gives mulighed for overblik over patientens aftaler, ligesom den pårørende også kan få mulighed for at deltage via video i patientens konsultationer med sundhedsvæsnet.

Første version af 'Min Sundhed' skal være klar i løbet af 2019.